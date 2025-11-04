16.9 C
Comune di Arezzo
martedì, Novembre 4, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, caso di scabbia: il sindaco chiude due scuole per operazioni di...

Arezzo, caso di scabbia: il sindaco chiude due scuole per operazioni di disinfestazione

Ordinanza del sindaco: attività sospese da oggi pomeriggio fino al 7 novembre per consentire tre interventi sanitari di bonifica a tutela di bambini e personale

Redazione
By Redazione

-

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell’infanzia “Don Milani”, entrambe situate in via Bellini a San Leo. La sospensione delle attività scatterà dalle 15 di oggi, 4 novembre, e proseguirà per l’intera giornata di venerdì 7 novembre.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento urgente di un ciclo di tre interventi di disinfestazione, programmati per ragioni sanitarie. L’obiettivo è tutelare la salute dei piccoli che frequentano le due strutture, oltre che del personale scolastico ed educativo.

Articoli correlati:

Incidente sulla SR71 a Policiano: auto si ribalta, un ferito estratto dai Vigili del Fuoco Morte dopo il trattamento antitarlo: indagato il titolare della ditta. La casa resta sotto sequestro Tentano furti all’ora di cena: i residenti li sorprendono e li inseguono nei campi Arezzo, alcol a minori e gioco illegale: sospese una bottega e una sala giochi Nuova aggressione al terminal bus di Arezzo: denunciato l’uomo già protagonista di un episodio simile a maggio Arrestato ad Arezzo un 35enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio: scoperto doppio nascondiglio tra auto e casa Grave infortunio sul lavoro davanti al supermercato: uomo travolto da un macchinario durante lo scaricoGrave infortunio sul lavoro davanti al supermercato: uomo travolto da un macchinario durante lo scarico Scontro tra due auto a Sansepolcro: due feriti trasportati in ospedale con l’elisoccorso

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, alcol a minori e gioco illegale: sospese una bottega e una sala giochi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024