Arezzo, caso di scabbia: il sindaco chiude due scuole per operazioni di disinfestazione

Il sindaco ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura dell’asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell’infanzia “Don Milani”, entrambe situate in via Bellini a San Leo. La sospensione delle attività scatterà dalle 15 di oggi, 4 novembre, e proseguirà per l’intera giornata di venerdì 7 novembre.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento urgente di un ciclo di tre interventi di disinfestazione, programmati per ragioni sanitarie. L’obiettivo è tutelare la salute dei piccoli che frequentano le due strutture, oltre che del personale scolastico ed educativo.