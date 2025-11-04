Montevarchi, irruzione in casa: coppia sequestrata e picchiata. Ladri in fuga con gioielli e contanti

Una coppia è stata vittima di una rapina avvenuta nella serata di sabato 1° novembre in un appartamento nei pressi di piazza della Repubblica. Due uomini si sarebbero introdotti nell’abitazione dopo aver forzato una finestra sul retro e disattivato il contatore elettrico, cogliendo di sorpresa i proprietari mentre erano a cena.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero immobilizzato i coniugi, aggredendo fisicamente il marito con colpi al volto. Entrambi sarebbero stati legati, mentre gli aggressori hanno passato al setaccio gli ambienti, impossessandosi di gioielli, oro, denaro contante e altri oggetti di valore. L’azione si è consumata in pochi minuti.

I rapinatori sono poi fuggiti attraverso la stessa via di accesso, facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili.

La vittima è stata successivamente visitata dai sanitari: le sue condizioni non destano preoccupazione, nonostante le contusioni riportate. Forte lo shock per la coppia, che ha formalizzato la denuncia.