Il Tennis Giotto brilla in A2: vittoria storica per le ragazze e salvezza per la squadra maschile

Fine settimana da incorniciare per il Tennis Giotto, protagonista nel campionato di Serie A2 sia con la formazione femminile che con quella maschile. Il quinto e penultimo turno ha infatti regalato al circolo aretino due risultati di grande valore: le ragazze hanno compiuto una vera impresa battendo per 3-1 la capolista Park Tennis Club Genova, mentre i ragazzi hanno conquistato un prezioso pareggio 3-3 in trasferta contro l’St Bassano, risultato che garantisce la salvezza matematica e la permanenza nella categoria anche per la prossima stagione.

Una vittoria dal sapore speciale quella ottenuta dalla squadra femminile, guidata da capitan Jacopo Bramanti, capace di fermare la marcia finora perfetta delle liguri, imbattute e a punteggio pieno. Decisiva la prestazione di Camilla Gennaro, che dopo aver perso il primo set per 4-6 contro la greca Martha Matoula (numero 422 del ranking mondiale), ha ribaltato l’incontro vincendo i successivi due parziali per 6-4. A firmare un altro successo nei singolari è stata Aneta Laboutkova, vittoriosa per 7-5 e 6-2 su Anita Bertoloni. Il punto decisivo è arrivato nel doppio, con il ritorno in campo di Matilde Mariani dopo un lungo infortunio: insieme alla stessa Laboutkova ha superato la coppia Bertoloni-Matoula con il punteggio di 7-6, 6-2.

Le ragazze del Giotto affronteranno ora l’ultima trasferta di domenica 9 novembre sul campo del Circolo della Stampa Sporting Torino, dove proveranno a conquistare la permanenza in A2 con un nuovo risultato positivo.

Nel frattempo, a sorridere è anche la squadra maschile, guidata da capitan Alessandro Caneschi, che con il pareggio ottenuto a Bassano del Grappa ha blindato il secondo posto nel girone e festeggiato la salvezza diretta. I singolari hanno visto le vittorie di Raffaele Ciurnelli (6-0, 6-1 su Leonardo De Antoni) e di Stefano Baldoni (6-3, 6-4 su Tommaso Gabrieli), mentre Filippo Alberti e Francesco Cartocci si sono arresi rispettivamente a Francesco Salviato e Cesare Gabrieli. Nei doppi, Alberti e Baldoni hanno conquistato un nuovo punto superando Battaglia-Gabrieli per 6-3, 6-2, ma il duo Pecorella-Ciurnelli ha ceduto di misura al super tie-break (6-3, 5-7, 10-12) contro Salviato-Dal Zotto, fissando così il risultato sul definitivo 3-3.

L’ultima giornata di campionato è in programma domenica 9 novembre alle ore 10.00, quando il Tennis Giotto ospiterà tra le mura amiche il Circolo della Stampa Sporting Torino, chiudendo davanti al proprio pubblico una stagione di grandi soddisfazioni e successi sportivi.