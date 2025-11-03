12.8 C
PNRR: quando i miliardi diventano un labirinto di burocrazia

Il gossip di Cesare Fracassi
Tanti fondi, troppi progetti, poca concretezza

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Se a un Paese dell’Unione Europea arrivano 5 miliardi di euro, può spenderli tutti in un’unica grande opera e ottenere una percentuale di realizzazione del 100%.
Ma se un Paese come il nostro riceve — per più della metà a debito! — ben 200 miliardi, deve suddividerli in quaranta opere da 5 miliardi ciascuna. È facile capire che raggiungere il 100% di realizzazione sarà molto più difficile: quaranta cantieri, quaranta iter burocratici e una miriade di “rivoli succhiaroba”, alimentati da partiti nazionali, regionali e locali.

Ad Arezzo, ad esempio, sono stati realizzati importanti lavori idraulici tra la Parata, il Castro e la Bicchieraia, senza contare gli interventi in via Romana, via Chiarini e nelle zone limitrofe. Non è chiaro se siano stati finanziati con fondi del PNRR, ma una cosa lascia perplessi: la spesa per piazza Giotto e Saione.
E poi le buche… Quando riasfaltano, sarebbe utile fare qualche saggio per misurare lo spessore dell’asfalto: giusto per evitare che, come certi vecchi ciabattini, “risolvano” con un millimetro di suola e diano una bella sola alla comunità.

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
