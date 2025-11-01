Arezzo travolge il Campobasso: cinque schiaffi e applausi a scena aperta

Articoli correlati:
Roberto Paglicci trionfa ai Mondiali Master di Karate: oro individuale e bronzo a squadre a Taipei Boxe Nicchi Arezzo: otto campioni verso le fasi nazionali. Talento e passione portano in alto la città Eccellenze scolastiche: successi per gli studenti del Liceo “Città di Sansepolcro” in scacchi e matematica La Chianina Ciclostorica: pedali, passione e territorio protagonisti in Valdichiana Trionfo dell’A.K.A. Arezzo alla Coppa Toscana Giovanissimi: 26 medaglie e primo posto assoluto Arezzo, via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali: una struttura in più e nuovi spazi riservati Tripletta vincente per il Team Ciabini: Masciotti primo e Bastianini terzo a Cremona nel CIV Classic Sofia Sennati conquista il titolo italiano di Gym Boxe: un trionfo dedicato al padre di Lino