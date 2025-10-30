16.1 C
Al via la nuova stagione del basket integrato con la Scuola Basket Arezzo

Riparte al palasport Estra “Mario d’Agata” il progetto di inclusione promosso dalla Scuola Basket Arezzo

Una nuova stagione di basket integrato ha preso il via sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata”, segnando un nuovo capitolo di un progetto che unisce sport e inclusione.
La Scuola Basket Arezzo (SBA) ha infatti rinnovato il proprio impegno nell’organizzazione e nello sviluppo dell’iniziativa rivolta ai ragazzi con disabilità fisiche, intellettive e relazionali, che attraverso la pallacanestro vivono occasioni di incontro, socializzazione e crescita personale.

Giunto alla quattordicesima edizione, il progetto rappresenta ormai un modello di continuità e solidità nel panorama sportivo nazionale. Sostenuto fin dall’inizio da Bm Centro Tecnico, il basket integrato della SBA promuove l’attività sportiva congiunta tra atleti con e senza disabilità, dimostrando come lo sport possa davvero essere strumento di inclusione e partecipazione.

L’iniziativa è portata avanti grazie alla collaborazione con la Caritas Diocesana e con All Stars Arezzo Onlus, unendo competenze sportive, supporto educativo e attenzione sociale. L’obiettivo è quello di costituire una squadra integrata in grado di rappresentare la città di Arezzo in amichevoli e tornei del circuito Special Olympics.

Un elemento distintivo del progetto è la partecipazione degli atleti del settore giovanile della SBA, che condividono allenamenti e momenti di gioco con i ragazzi con disabilità, favorendo empatia, conoscenza reciproca e spirito di squadra.
Gli allenamenti sono coordinati dai tecnici Paolo Bruschi e Federico Fracassi, da anni impegnati nella conduzione di percorsi sportivi dedicati. Alla preparazione atletica, mirata al miglioramento delle abilità motorie di ciascun partecipante, si affianca un lavoro tecnico per acquisire i fondamentali della pallacanestro: palleggio, passaggi e tiri.

«Il basket integrato è tra i fiori all’occhiello della nostra società perché testimonia concretamente come lo sport possa diventare veicolo di inclusione, autonomia e incontro per tutti – spiega Federico Fracassi. – Non si tratta solo di migliorare le capacità atletiche, ma di offrire a ciascun cestista l’opportunità di sentirsi parte di una squadra, di scoprire le proprie potenzialità e di affrontare le sfide con sicurezza e determinazione».

Il progetto della Scuola Basket Arezzo continua così a rappresentare un esempio virtuoso di sport sociale, in cui il gioco diventa strumento di crescita personale e collettiva, capace di unire atleti, famiglie e comunità in un percorso comune.

