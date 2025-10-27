13.3 C
Mercato di via Giotto, chiusura anticipata sabato 1 novembre per la partita Arezzo–Campobasso

Il mercato terminerà alle 12:00 per consentire la gestione della viabilità e dei parcheggi in vista del match allo stadio comunale. L’assessore Chierici: “Una scelta di responsabilità, condivisa con le autorità”

Sabato 1 novembre il mercato settimanale di via Giotto chiuderà in anticipo: le vendite dovranno cessare alle 11:30 e l’intera area sarà sgomberata entro le 12:00. La misura è stata stabilita con un’apposita ordinanza comunale in vista della partita di Serie C Arezzo–Campobasso, in programma alle 14:30 allo stadio comunale Città di Arezzo.

La decisione è motivata dalla necessità di garantire la sicurezza, ripristinare la viabilità e rendere disponibili i parcheggi adiacenti all’impianto sportivo, così da agevolare l’afflusso dei tifosi.

Siamo consapevoli dei disagi che questa scelta può comportare per gli operatori e per i cittadini – ha spiegato l’assessore al commercio Simone Chierici – ma si tratta di una misura di equilibrio e responsabilità, condivisa con le autorità di pubblica sicurezza e gli uffici comunali. Avevamo valutato uno spostamento del mercato a domenica 2 novembre, ma la proposta non è risultata praticabile perché molti ambulanti avevano già impegni in altre località”.

Chierici ha infine rivolto un appello alla collaborazione di operatori e frequentatori del mercato, confidando “nella comprensione di tutti per garantire il regolare svolgimento delle attività e la sicurezza di un weekend particolarmente intenso per la città”.

