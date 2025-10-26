17.3 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 26, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaScontro tra scooter e auto in via Sala Vecchia: due uomini feriti...

Scontro tra scooter e auto in via Sala Vecchia: due uomini feriti e trasportati al Pronto Soccorso di Arezzo

Attivati i soccorsi alle 10.30: sul posto 118 ASL TSE, Automedica, Misericordia, Croce Bianca e Polizia Municipale. Due uomini, di 56 e 60 anni, trasferiti in codice 2 all’ospedale di Arezzo

Redazione
By Redazione

-

Attivato alle ore 10.30 di questa mattina il servizio di emergenza 118 dell’ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto ad Arezzo, in via Sala Vecchia.
Lo scontro ha coinvolto uno scooter e un’automobile, e nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, di 56 e 60 anni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con l’Auto medica di Arezzo, i mezzi della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, oltre agli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, i due feriti sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

Articoli correlati:

Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3 Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi Arezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco Minorenne investito in monopattino ad Arezzo: grave in ospedale Incidente ad Arezzo: coinvolte tre auto e un’ambulanza, quattro feriti trasportati in ospedale Incidente in A1: due feriti trasportati all’ospedale di Arezzo Incidente in A1, camper si ribalta: cinque feriti trasportati all’ospedale di Arezzo Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Grave incidente al crossodromo Miravalle: minore elitrasportato a Careggi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024