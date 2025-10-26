Momenti di paura al crossodromo “Miravalle” nella tarda mattinata di oggi. Intorno alle 12.13 è stato attivato il 118 ASL Toscana Sud Est per un incidente in moto che ha coinvolto un minore.
Il giovane, soccorso immediatamente dal personale sanitario presente sul posto, è stato stabilizzato e poi trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze, in codice 3.
Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.
Grave incidente al crossodromo Miravalle: minore elitrasportato a Careggi
-
Momenti di paura al crossodromo “Miravalle” nella tarda mattinata di oggi. Intorno alle 12.13 è stato attivato il 118 ASL Toscana Sud Est per un incidente in moto che ha coinvolto un minore.
- Advertisment -
Sostieni L'OrticaUn gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal