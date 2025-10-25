Grave incidente a Scopetone: ciclista 76enne trasportato in codice 3 alle Scotte con Pegaso 1

Attivato alle ore 9.18 il 118 dell’ASL Toscana Sud Est per un incidente avvenuto in località Scopetone, nel comune di Arezzo, che ha coinvolto un ciclista.

Sul posto sono intervenuti un’auto infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca di Arezzo. Allertata anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

L’uomo, un ciclista di 76 anni, ha riportato gravi ferite. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 1.