Tennis Giotto: le ragazze vincono 3-1 sulle torinesi, il team maschile si arrende a Torino

Weekend di forti emozioni per il Tennis Giotto, protagonista di un doppio incrocio con il Circolo della Stampa Sporting di Torino nella terza giornata del campionato di serie A2. A dividersi le vittorie sono stati i due club, con il successo della formazione femminile aretina e la sconfitta del team maschile.

Le ragazze guidate da Jacopo Bramanti hanno conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-1 sui campi di casa, sostenute da un numeroso pubblico. I primi punti sono arrivati da Gaia Squarcialupi, vincente 6-1, 6-0 su Celeste Faustini, e da Camilla Gennaro, che ha superato Martina Cerbo 6-2, 6-3. Il Circolo della Stampa ha accorciato le distanze grazie al successo di Viola Becchio (0-6, 2-6 su Rachele Bacciarini), ma il doppio ha poi deciso l’incontro: Bacciarini e Squarcialupi hanno rimontato Becchio-Cerbo con un 1-6, 6-2, 10-8 al tie break, regalando il punto del trionfo.

La prossima sfida per la squadra femminile sarà domenica 26 ottobre in trasferta contro il Tc Cagliari, con l’obiettivo di dare continuità a questo risultato positivo.

Meno fortunato il confronto della serie A2 maschile, dove il Tennis Giotto, capitanato da Alessandro Caneschi, è stato superato per 4-2 a Torino. L’unico successo nei singolari è arrivato da Stefano Baldoni, che ha battuto Gianluca Bellezza Quater 6-4, 6-2. Gli altri incontri hanno premiato i padroni di casa, che si sono portati avanti nei singolari, lasciando al Giotto la sola soddisfazione di un punto nei doppi: Pecorella e Ciurnelli hanno vinto 4-6, 6-3, 11-9 contro Ferri-Pecorini, mentre Alberti-Baldoni si sono arresi 6-4, 5-7, 3-10 a Maccari-Zanada.

Il prossimo impegno per il team maschile sarà il 26 ottobre ad Arezzo contro il Ct Reggio Emilia, con inizio alle 10.00 e ingresso gratuito al circolo di via Divisione Garibaldi.