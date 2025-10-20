16.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 20, 2025
type here...
HomeCronacheSportTennis Giotto: le ragazze vincono 3-1 sulle torinesi, il team maschile si...

Tennis Giotto: le ragazze vincono 3-1 sulle torinesi, il team maschile si arrende a Torino

Un successo e una sconfitta per il Tennis Giotto nel doppio confronto con il Circolo della Stampa

Redazione
By Redazione

-

Weekend di forti emozioni per il Tennis Giotto, protagonista di un doppio incrocio con il Circolo della Stampa Sporting di Torino nella terza giornata del campionato di serie A2. A dividersi le vittorie sono stati i due club, con il successo della formazione femminile aretina e la sconfitta del team maschile.

Le ragazze guidate da Jacopo Bramanti hanno conquistato la prima vittoria stagionale imponendosi per 3-1 sui campi di casa, sostenute da un numeroso pubblico. I primi punti sono arrivati da Gaia Squarcialupi, vincente 6-1, 6-0 su Celeste Faustini, e da Camilla Gennaro, che ha superato Martina Cerbo 6-2, 6-3. Il Circolo della Stampa ha accorciato le distanze grazie al successo di Viola Becchio (0-6, 2-6 su Rachele Bacciarini), ma il doppio ha poi deciso l’incontro: Bacciarini e Squarcialupi hanno rimontato Becchio-Cerbo con un 1-6, 6-2, 10-8 al tie break, regalando il punto del trionfo.
La prossima sfida per la squadra femminile sarà domenica 26 ottobre in trasferta contro il Tc Cagliari, con l’obiettivo di dare continuità a questo risultato positivo.

Meno fortunato il confronto della serie A2 maschile, dove il Tennis Giotto, capitanato da Alessandro Caneschi, è stato superato per 4-2 a Torino. L’unico successo nei singolari è arrivato da Stefano Baldoni, che ha battuto Gianluca Bellezza Quater 6-4, 6-2. Gli altri incontri hanno premiato i padroni di casa, che si sono portati avanti nei singolari, lasciando al Giotto la sola soddisfazione di un punto nei doppi: Pecorella e Ciurnelli hanno vinto 4-6, 6-3, 11-9 contro Ferri-Pecorini, mentre Alberti-Baldoni si sono arresi 6-4, 5-7, 3-10 a Maccari-Zanada.
Il prossimo impegno per il team maschile sarà il 26 ottobre ad Arezzo contro il Ct Reggio Emilia, con inizio alle 10.00 e ingresso gratuito al circolo di via Divisione Garibaldi.

Articoli correlati:

Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2 Raffaele Ciurnelli trionfa in Belgio: nuovo titolo ITF per il giovane talento del Tennis Giotto Tennis Giotto, trionfo tricolore: Zeno Roveri è campione italiano Under 15 Il Tennis Giotto vicecampione d’Italia nel wheelchair tennis Tre titoli regionali in un weekend da record per il Tennis Giotto SBA sfiora l’impresa: l’Under 15 a un passo dalle finali nazionali dopo una stagione da record Karate Master: due atleti aretini volano a Taipei per i Mondiali Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Il cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto
Articolo successivo
Centro Tecnico BM Arezzo si arrende a San Miniato dopo un ottimo avvio: finisce 82-70
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024