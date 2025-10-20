9.2 C
Comune di Arezzo
lunedì, Ottobre 20, 2025
type here...
HomeIn primo pianoIl cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto

Il cammino dell’Arezzo: cuore, grinta e orgoglio amaranto

Dalla pioggia di Ponsacco alla festa di Ravenna, passando per le emozioni di Livorno e lo storico successo con il Napoli. Una cavalcata che racconta la forza di un gruppo, la guida di Bucchi e la passione di un popolo

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Dal lontano Ponsacco, sotto una pioggia gelida e violenta, alla travolgente vittoria di Livorno, fino allo storico successo nell’amichevole con il Napoli e alla preziosa vittoria nello scontro diretto per la vetta: questo è il cammino dell’Arezzo, frutto del grande impegno della società e della voglia di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Ai figli e ai nipoti, i 627 di Ravenna potranno dire con orgoglio: “Io c’ero.”
Durante l’intervallo, forse per l’irrigazione del campo, sopra la nostra curva è apparso uno straordinario arcobaleno orizzontale. Un segno del destino, proprio davanti a noi, mentre Cianci fingeva il passaggio a Pattarello, prima di servire il cross che ha portato al gol di Tavernelli.
E che dire poi del bel gol di Ravasio, dopo il palo di Cianci, e della scivolata vincente di Varela nel finale?

Un gioco da altra categoria, soprattutto nel secondo tempo, quando i nostri ragazzi hanno mostrato la volontà di vincere e chiudere la partita. Il primo tempo era stato equilibrato, ma si capiva che il pallino lo avevamo noi: bastava guardare le aperture di Guccione, precise e pulite, quasi perfette.

Loro? Poco più di uno svarione di Gilli e un colpo di testa innocuo di Tenkorang. Da segnalare invece le pericolose incursioni di Pattarello e Tavernelli, e un rigore non concesso — come quello mai visto nello spareggio Grosseto-Terranuovese due anni fa. Coincidenze o… vizio? Gli errori arbitrali si sono ripetuti anche nella ripresa su due interventi dubbi su Varela.

Per i voti, otto a tutti! Anche a Gilli, che dopo un avvio incerto ha reagito da vero professionista, dimostrando il suo valore. Otto a Perrotta, entrato con la giusta cattiveria, come Arena, e lo stesso voto va a chi era in panchina: tutti parte di una squadra vera.

E un dieci simbolico a Bucchi, che non ha sbagliato nulla: ha rimesso il centroavanti, inserito due esterni, spaccato la partita con l’ingresso di Varela, e rinforzato la difesa spostando Righetti dietro e inserendo Gigli, una torre preziosa sui calci piazzati. L’ingresso di Iaccarino per l’infortunato Mawuli è stata la prova che in questo Arezzo la struttura si regge sulla classe e sulla testa.

Guccione, Iaccarino e Chierico, con gli esterni, hanno mostrato schemi da palati fini.
Chiosa, risolutore dietro, De Col, ordinato e preciso, e la sicurezza di Venturi completano un quadro perfetto.

Ah… e per il “lancio d’oro”, in testa resta sempre Guccione, con quelle aperture “a calice” che fanno innamorare.

Foto: S.S. Arezzo

Articoli correlati:

Arezzo, la rivoluzione di Bucchi: da squadra smarrita a macchina da guerra L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica Ravenna – Arezzo 0-3 Arezzo spietato al Benelli: prova di forza e primato solitario Playoff Serie C: il Girone B dimostra la sua forza. E l’Arezzo può guardarsi allo specchio con orgoglio Varela scatta, Arena spinge e io… l’ho già detto: quest’anno si sale! Amaranto Channel diventa partner ufficiale Lega Pro: dirette e contenuti esclusivi sull’Arezzo Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore Coppa Italia, Arezzo di rimonta: Bra battuto 2-1

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
La mano: mangiare e scrivere
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024