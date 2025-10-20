13.5 C
Centro Tecnico BM Arezzo si arrende a San Miniato dopo un ottimo avvio: finisce 82-70

Buon primo tempo per il Centro Tecnico BM, poi San Miniato ribalta la gara nella ripresa

Il Centro Tecnico BM Arezzo esce sconfitto 82-70 dal campo della Patrie San Miniato, al termine di una sfida dai due volti. Dopo una prima parte di gara giocata con intensità e ordine, la squadra di coach Fioravanti ha ceduto alla distanza, travolta da un terzo quarto da 36 punti dei padroni di casa.

Gli amaranto, ancora privi di Lemmi (in panchina solo per sostenere i compagni dopo l’infortunio rimediato contro Cecina) e penalizzati anche dal problema muscolare occorso a Cazzanti, hanno comunque mostrato un ottimo approccio. Difesa aggressiva e buona circolazione di palla hanno permesso al BM di chiudere avanti 38-27 all’intervallo.

Nella ripresa, però, la partita ha cambiato volto. San Miniato ha ritrovato precisione dall’arco, trascinata da un Mele in grande serata, riuscendo prima ad agganciare e poi a superare gli aretini fino al 63-55 di fine terzo quarto. Nonostante la reazione d’orgoglio nel finale, le rotazioni ridotte e la stanchezza hanno limitato le possibilità di rimonta del BM, che ha dovuto infine arrendersi 82-70.

Migliori marcatori amaranto sono stati Toia (23 punti), Pieri (19) e Corradossi (16). Ora l’obiettivo della squadra aretina è recuperare gli infortunati in vista del prossimo, impegnativo appuntamento: domenica al Palasport Estra arriverà la capolista imbattuta Costone Siena, reduce dal successo nel derby con la Virtus.

