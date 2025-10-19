7.2 C
Tentano di entrare in un'abitazione a Tortaia: fermati due giovani dalla Polizia

Tentano di entrare in un’abitazione a Tortaia: fermati due giovani dalla Polizia

Segnalati da un passante mentre cercavano di introdursi in casa, potrebbero essere gli autori di altri furti avvenuti nella zona

Redazione
Momenti di tensione ieri mattina nella zona di Tortaia, ad Arezzo, dove due giovani, ben vestiti e di origine straniera, sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un’abitazione. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato i movimenti sospetti e ha immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha fermato i due ragazzi e li ha accompagnati in questura per l’identificazione e gli accertamenti del caso.

Secondo le prime testimonianze, i due potrebbero essere gli stessi autori di alcuni furti avvenuti ieri nella stessa area. Tra gli episodi segnalati figura anche il colpo ai danni di una donna, che li avrebbe sorpresi mentre sottraevano un orologio d’oro, un bracciale di valore e circa 500 euro in contanti.

Le indagini sono in corso per verificare eventuali collegamenti tra i diversi episodi e accertare le responsabilità dei due fermati.

