Tutti al Benelli: l'Arezzo pronto all'assalto esterno!

Cuore, grinta e speranza per sfatare il tabù del Benelli

Cesare Fracassi
Domenica ci aspetta una battaglia vera, di quelle da vivere con il cuore in gola e la sciarpa al cielo! Si gioca al Benelli di Ravenna, in trasferta, ma non saremo certo soli: più di 600 amaranto pronti a farsi sentire, anche se mancheranno circa 200 tifosi dei gruppi organizzati, esclusi per i pochi posti concessi dalla società ravennate a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio.

Analizzando la partita avremo di fronte una squadra avversaria che gioca con un 3 5 2 , che non è strettamente difensivo a “caratello” cioè a mantenimento e “invecchiamento” di un risultato acquisito, ma ha dei ” quinti” laterali che hanno qualità di attaccanti piu che da difensori,…… E noi!??, Ma noi non siamo certo da meno: De Col e Righetti sono pronti a contenerli con grinta, e davanti Tavernelli e Pattarello possono fare la differenza grazie alla loro rapidità e potenza.

Se le fasce si annulleranno, allora tutto passerà per il centro, dove serviranno i muscoli e la testa di gente come Mawuli, Chierico e il nostro cavaliere senza paura, “Don Chisciotte” Cianci, che ha già che ha già colpito la sua pala!

Ed io, questa sfida al vertice, la seguirò in mezzo ai seicento” giovani” e forti, sfatando la battaglia del 1854 in Crimea, e noi vogliamo sfatare due tabù: quello del Benelli, dove l’Arezzo non ha mai vinto, e quello della sfortuna.

Forza Arezzo, tutti uniti per scrivere una nuova pagina di storia amaranto!

Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
