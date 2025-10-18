La provincia di Arezzo si stringe all’Arma: commozione per i carabinieri caduti a Castel D’Azzano

Le immagini della solidarietà

Fiori, messaggi, abbracci, bandiere e silenzi carichi di rispetto: le foto raccontano la vicinanza della provincia di Arezzo all’Arma dei Carabinieri dopo la tragedia di Castel D’Azzano. Dalle caserme ai municipi, un commosso omaggio ai tre militari caduti, simbolo di dedizione e servizio al Paese.

In questi giorni la provincia di Arezzo ha voluto far sentire la propria vicinanza all’Arma dei Carabinieri, profondamente colpita dal lutto per la morte dei tre militari nella strage di Castel D’Azzano, in provincia di Verona.

Un dolore che ha attraversato l’Italia intera e che ad Arezzo ha trovato espressione in numerosi gesti di solidarietà: telefonate, visite, messaggi, ma soprattutto fiori lasciati davanti alle Stazioni, alle Compagnie e al Comando Provinciale dei Carabinieri. Segni semplici ma intensi, che raccontano l’affetto e la gratitudine di un territorio verso chi ogni giorno serve lo Stato.

Le immagini che arrivano dalle varie caserme della provincia testimoniano un sentimento autentico e condiviso: cittadini, famiglie e rappresentanti delle istituzioni uniti nel rendere omaggio alla memoria del Luogotenente C.S. Marco Piffari, del Brigadiere Capo QS Valerio Daprà e del Carabiniere Scelto Davide Bernardello.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Pasquale D’Antonio, insieme a tutti i militari della provincia di Arezzo, ha voluto ringraziare quanti hanno espresso vicinanza e partecipazione in questo momento di profondo dolore per l’Arma.