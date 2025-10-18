14.5 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 18, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaPieve Santo Stefano, rapina in casa: donna legata e derubata di 5mila...

Pieve Santo Stefano, rapina in casa: donna legata e derubata di 5mila euro

Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire la vicenda. La vittima ha denunciato due uomini nella notte tra giovedì e venerdì

Redazione
By Redazione

-

Paura nella notte a Pieve Santo Stefano, una donna ha denunciato di essere stata rapinata nella propria abitazione tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre.

Secondo il racconto della vittima, due uomini sarebbero entrati in casa mentre era sola, l’avrebbero legata per immobilizzarla e poi si sarebbero allontanati con circa 5mila euro in contanti.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro, che hanno già avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili.

Il caso richiama un episodio simile avvenuto mesi fa, quando, Barbara Minucci, 60enne, di Palazzo del Pero, denunciò una rapina con modalità analoghe. All’epoca, le indagini presero una svolta diversa e la presunta vittima finì sotto accusa per simulazione di reato.
Secondo la Procura di Arezzo si è inventata tutto. Simulazione di reato il capo d’imputazione contestato alla donna, alla quale sarebbe già stato consegnato l’avviso di chiusura indagini.

Articoli correlati:

Arezzo, rapinano una collanina alla stazione: fermati dalla Polizia quattro minorenni Incidente in A1, spunta il video del camionista: lo sguardo si abbassa pochi minuti prima dello schianto mortale Orafo rapinato: finti agenti lo aggrediscono e fuggono con 2.600 euro in preziosi Scomparsa di Paola Casali, dopo 14 anni l’indagato convocato in procura: sceglie il silenzio Travolto e ucciso con il suo cane: indagini a una svolta sul pirata della strada di Terontola Arezzo, il Questore sospende per 15 giorni la licenza di un locale del centro dopo una rissa Arezzo: la Polizia di Stato intensifica i controlli. Espulso cittadino irregolare e adottate diverse misure di prevenzione Vitelli in fuga: quando la salvezza è una corsa contro il destino

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo, tentata aggressione sessuale in centro: arrestato un ventenne
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024