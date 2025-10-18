Pieve Santo Stefano, rapina in casa: donna legata e derubata di 5mila euro

Paura nella notte a Pieve Santo Stefano, una donna ha denunciato di essere stata rapinata nella propria abitazione tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre.

Secondo il racconto della vittima, due uomini sarebbero entrati in casa mentre era sola, l’avrebbero legata per immobilizzarla e poi si sarebbero allontanati con circa 5mila euro in contanti.

La denuncia è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Sansepolcro, che hanno già avviato le indagini per chiarire l’accaduto e individuare i responsabili.

Il caso richiama un episodio simile avvenuto mesi fa, quando, Barbara Minucci, 60enne, di Palazzo del Pero, denunciò una rapina con modalità analoghe. All’epoca, le indagini presero una svolta diversa e la presunta vittima finì sotto accusa per simulazione di reato.

Secondo la Procura di Arezzo si è inventata tutto. Simulazione di reato il capo d’imputazione contestato alla donna, alla quale sarebbe già stato consegnato l’avviso di chiusura indagini.