Arezzo, tentata aggressione sessuale in centro: arrestato un ventenne

Un grave episodio di violenza si è verificato nel centro di Arezzo, in via Garibaldi, dove una donna di 50 anni è stata vittima di un tentativo di aggressione sessuale.

La donna si trovava sola davanti a un distributore automatico quando è stata sorpresa alle spalle da un giovane che ha cercato di molestarla, palpeggiandola e tentando di sollevarle la gonna. La vittima ha però reagito con prontezza, gridando e opponendo resistenza. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti, che sono intervenuti mettendo in fuga l’aggressore.

Sul posto è giunta subito la polizia. Grazie alle testimonianze raccolte e alle successive indagini, la squadra mobile della questura è riuscita a rintracciare il sospettato: un ventenne originario del Mali, richiedente asilo, già conosciuto in un centro di accoglienza straordinaria dove aveva soggiornato in passato.

L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.