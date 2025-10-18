13.6 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 18, 2025
type here...
HomeFoto e VideoI colori del Casentino: l’incanto dell’autunno toscano

I colori del Casentino: l’incanto dell’autunno toscano

Una fotogallery tra luoghi incantati e borghi silenziosi, dove gli alberi si tingono di giallo, arancio e rosso nel cuore della Toscana

Redazione
By Redazione

-

Articoli correlati:

Magia d’autunno: “Il Giardino delle Zucche” da Segantini a Castiglion Fiorentino I protagonisti della Giostra: i giostratori e i loro cavalli, il rito dell’Investitura La vittoria dei Giallocremisi: emozioni e volti al Te Deum Cortona on The Move: storie dal mondo in un clic Arezzo-Carpi 3-1, la partita raccontata in foto Fiera Antiquaria di ottobre nelle foto di Felice Rogialli Carro Agricolo Fratticciola: immagini di tradizione e vita contadina Ruote nella Storia, tra passato e presente: il viaggio fotografico di Felice Rogialli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Pieve Santo Stefano, rapina in casa: donna legata e derubata di 5mila euro
Articolo successivo
Incidente in A1: due feriti trasportati all’ospedale di Arezzo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024