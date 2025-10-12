11.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Ottobre 12, 2025
Oroscopo provocatorio e pungente dal 13 al 19 ottobre 2025

Benvenuti nella settimana in cui le stelle si annoiano a guardarvi fare sempre le stesse scelte sbagliate. Mercurio sbuffa, Marte ride di voi e Venere ha deciso di farsi un weekend lungo, lasciandovi soli con le vostre paranoie e il vostro karma scaduto. Prendete questo oroscopo come un atto di misericordia cosmica: se non potete cambiare la vostra vita, almeno potete ridere mentre affonda.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

State per fare qualcosa di impulsivo, sorprendente e totalmente inutile. Ma tranquilli: è la vostra specialità. Smettete di confondere la fretta con il coraggio — o rischiate di ritrovarvi a combattere battaglie che esistono solo nella vostra testa. Il consiglio delle stelle? Prendete fiato prima di rovinare qualcosa di buono.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vi ostinate a cercare stabilità, ma la vita vi tratta come una lavatrice in centrifuga. Forse perché la stabilità non è una virtù se diventa noia. Lasciate andare il controllo, anche solo per vedere chi siete senza le vostre abitudini blindate. Spoiler: siete più simpatici quando non pianificate tutto.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Complimenti: siete riusciti a dire tutto e il contrario di tutto in una sola conversazione. Mercurio ride amaramente. Se volete essere presi sul serio, provate l’esperimento radicale del silenzio. Potrebbe salvarvi una reputazione… o almeno una chat di gruppo.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensibili sì, vittime no. Le stelle vi ricordano che la compassione non è un’arma per manipolare gli altri. Piuttosto, investite il vostro melodramma in qualcosa di utile: scrivete, cucinate, o almeno finite una serie senza piangere per i personaggi secondari.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

State vivendo come se foste i protagonisti di un film che nessuno ha chiesto di vedere. Il vostro ego è in 4K, ma l’autostima vera è in buffering. Le stelle dicono: brillate pure, ma ricordate che anche i riflettori si spengono. E quando lo fanno, chi siete senza l’applauso?

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Siete così occupati a cercare la perfezione che non vi accorgete di quanto siete fastidiosi. Non tutto deve essere ottimizzato, catalogato o giudicato. Lasciate un angolo di caos nella vostra settimana — magari lì si nasconde la felicità (o almeno un buon bicchiere di vino).

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Siete in bilico tra “voglio piacere a tutti” e “odio tutti”. Classico vostro. Le stelle vi invitano a scegliere da che parte stare, perché quel sorriso diplomatico sta iniziando a sembrare un tic nervoso. L’armonia vera nasce dal conflitto gestito, non evitato.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Passione o ossessione? Voi non fate mai distinzione. Questa settimana il rischio è che qualcuno se ne accorga — e scappi. Non tutto quello che vi consuma vi completa. Provate a dosarvi: il mistero seduce, il controllo soffoca.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Sognate la libertà, ma la vostra fuga preferita resta ignorare i problemi. Le stelle vi sfidano: affrontate una responsabilità senza scappare. Potreste scoprire che crescere non è una condanna, ma solo un’altra avventura (senza biglietto di ritorno).

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Sempre in salita, sempre a testa bassa. Ma a furia di guardare solo il prossimo obiettivo, vi state perdendo il panorama — e anche qualche occasione di leggerezza. Il successo non vi abbraccerà mai se non vi fermate a respirare. Provate la rivoluzione del “non fare nulla”.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Vi credete originali, ma ultimamente sembrate una caricatura di voi stessi. Idee geniali a raffica, ma zero concretezza. Le stelle vi chiedono: volete essere ispirazione o meme? Un piccolo passo reale vale più di mille visioni astrali postate su Instagram.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Emotivi, poetici, e completamente fuori fase. Vi nutrite di sogni, ma ultimamente il menu è indigesto. Se volete amore, dovete smettere di idealizzarlo. Toglietevi le lenti rosa: il mondo reale ha i suoi colori, e non sono poi così male.

 

CONCLUSIONE:
Il cielo di questa settimana non è né buono né cattivo: è solo onesto. Le stelle non vi giudicano, ma vi osservano con la pazienza di chi ha già visto tutto — anche le vostre prossime scuse. Siate ironici, lucidi, e un po’ spietati con voi stessi: l’universo ama chi non si prende troppo sul serio.

