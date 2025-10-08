Alla scoperta di “Silvarium”: il futuro secondo Marco Grosso

Venerdì 10 ottobre alle ore 17.30, la Libreria Edison di Arezzo, in Via Risorgimento 31, ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Marco Grosso, giornalista e scrittore, dal titolo “Silvarium”.

Ambientato nell’anno 2175, il libro conduce il lettore in una Terra prosciugata e sull’orlo del collasso, dove la speranza dell’umanità è riposta in una misteriosa risorsa leggendaria: il Silvarium.

La dottoressa Anaya Kumar, inviata in un deserto remoto per trovarlo, si ritroverà al centro di una trama che intreccia scienza, mito e destino cosmico.

Tra creature luminose, custodi meccanici e verità sepolte nel cuore del pianeta, la protagonista scoprirà che la salvezza del mondo passa attraverso il coraggio di abbracciare l’ignoto. Con uno stile avvincente e visionario, Marco Grosso firma un romanzo di fantascienza filosofica e avventura interiore, capace di parlare al presente attraverso le lenti del futuro.

L’incontro sarà un’occasione per dialogare con l’autore.