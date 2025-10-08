15.7 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 8, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoAlla scoperta di “Silvarium”: il futuro secondo Marco Grosso

Alla scoperta di “Silvarium”: il futuro secondo Marco Grosso

Un viaggio tra scienza, mito e destino nella presentazione del nuovo romanzo fantascientifico all’Edison di Arezzo

Redazione
By Redazione

-

Venerdì 10 ottobre alle ore 17.30, la Libreria Edison di Arezzo, in Via Risorgimento 31,  ospiterà la presentazione del nuovo romanzo di Marco Grosso, giornalista e scrittore, dal titolo “Silvarium”.

Ambientato nell’anno 2175, il libro conduce il lettore in una Terra prosciugata e sull’orlo del collasso, dove la speranza dell’umanità è riposta in una misteriosa risorsa leggendaria: il Silvarium.

La dottoressa Anaya Kumar, inviata in un deserto remoto per trovarlo, si ritroverà al centro di una trama che intreccia scienza, mito e destino cosmico.

Tra creature luminose, custodi meccanici e verità sepolte nel cuore del pianeta, la protagonista scoprirà che la salvezza del mondo passa attraverso il coraggio di abbracciare l’ignoto. Con uno stile avvincente e visionario, Marco Grosso firma un romanzo di fantascienza filosofica e avventura interiore, capace di parlare al presente attraverso le lenti del futuro.

L’incontro sarà un’occasione per dialogare con l’autore.

Articoli correlati:

Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana Le mongolfiere tornano a colorare il cielo della Valdichiana “Incontri” alla Fortezza: tre giorni per celebrare la creatività nelle scuole Torna “Saione Mob”: una festa lunga un giorno per scoprire il volto più vivo e creativo del quartiere Arezzo Wave Band 2025: Oltre 2.500 musicisti in gara. Ora la città decida se scommettere sul futuro della musica Concorso di poesia “Marco Gennaioli”: premiati i giovani vincitori a Palazzo delle Laudi Corso gratuito per proprietari di cani: al via teoria e pratica per vivere al meglio la città con il proprio pet

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Quando le emozioni si fanno pelle: il linguaggio silenzioso del corpo
Articolo successivo
Cortona Jazz Festival 2025: la settima edizione parla al mondo
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024