Cortona Jazz Festival 2025: la settima edizione parla al mondo

Dal 22 al 25 ottobre, Cortona diventa un crocevia internazionale di musica, cultura e sapori

Dal 22 al 25 ottobre 2025, Cortona torna a essere la capitale del jazz con la settima edizione del Cortona Jazz Festival, un evento che si annuncia come il più internazionale di sempre. Per quattro giorni, la città si trasformerà in un vivace laboratorio di musica, incontri e contaminazioni culturali, dove il jazz dialoga con il territorio e con le sue eccellenze enogastronomiche.

Quest’anno 25 giovani talenti europei saranno protagonisti di workshop esclusivi tenuti da maestri di fama mondiale, tra cui:
Ohad Talmor, Joel Ross, David Bryant, Eric McPherson, Steve Cardenas, Francesco Bigoni e Jen Shyu.

Ogni sera, dalle 21:00 al Teatro Signorelli, il pubblico potrà assistere a due concerti che intrecciano generazioni e stili: grandi nomi della scena jazz internazionale si alterneranno a giovani promesse formate nei laboratori, insieme ad alcuni dei migliori musicisti italiani, tra cui Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Enrico Zanisi ed Enrico Morello.

 Le novità dell’edizione 2025:

  • Conferenze pomeridiane (ore 18, Sala Pavolini) – incontri con figure di spicco del jazz mondiale come Matt Merewitz e Rio Sakairi, per riflettere sulle nuove frontiere della musica e della creatività.
  • Jam session notturne – dopo i concerti, il festival proseguirà nei locali del centro storico con sessioni aperte a studenti e docenti, in collaborazione con produttori locali di spirits e liquori artigianali, per un connubio perfetto tra musica e convivialità.
  • Degustazione inaugurale (22 ottobre) – una serata dedicata ai vini del territorio, a cura del Consorzio Vini Cortona, per celebrare l’incontro tra arte e gusto.

Il Cortona Jazz Festival rafforza così la sua rete di collaborazioni internazionali con istituzioni prestigiose come il Conservatoire Populaire de Musique/AMR di Ginevra, la New School of Jazz di New York e Siena Jazz, confermandosi un punto di riferimento per la formazione, la sperimentazione e lo scambio culturale.

 Programma completo e biglietti:
www.cortonajazz.org
 cortonainfopoint@gmail.com
+39 0575 637274
Info Point – Piazza Signorelli, Cortona

