Autunno e benessere: come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana

-

Cos’è la melanconia d’autunno
La melanconia d’autunno è una condizione di tristezza, stanchezza e malumore legata ai cambiamenti stagionali, soprattutto alla riduzione delle ore di luce. Questa diminuzione influisce sulla produzione di ormoni come:

  • Serotonina, l’ormone del buonumore
  • Melatonina, legata al sonno

Il risultato è un’influenza sull’umore, sul sonno e sull’energia quotidiana, soprattutto con giornate più corte e temperature più fredde.

Sintomi principali

  • Stanchezza e spossatezza fin dal mattino
  • Malumore, tristezza e irritabilità
  • Mancanza di energia e poca voglia di fare o socializzare
  • Difficoltà di concentrazione e sensazione di “nebbia mentale”
  • Insonnia
  • Fame di dolci

Cosa e come mangiare
Per chi soffre di melanconia d’autunno o della sindrome affettiva stagionale, una dieta ovo-pesco-vegetale è consigliata.

Alimenti consigliati:

  • Cereali integrali in chicchi
  • Legumi
  • Pesce e uova (ricchi di triptofano, utile per la serotonina e la melatonina)

Alcuni alimenti vegetali contengono naturalmente melatonina:

  • Olio extra vergine di oliva (prodotto autunnale, 71-119 pg di melatonina)
  • Noci e mandorle
  • Semi di sesamo e semi di zucca
  • Cacao amaro (ottimo come bevanda calda per ridurre la fame di dolci)
  • Banane, tè verde, cipolla, piselli, mais (polenta)

Consiglio pratico: conoscere il proprio organismo e mangiare secondo la stagione aiuta a stare in salute e a ridurre malinconia e depressione stagionale.

Altri consigli utili

  • Cerca la luce solare durante la giornata per stimolare serotonina e melatonina
  • Mantieni un’alimentazione equilibrata e ricca di nutrienti naturali

Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
