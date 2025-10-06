Autunno e benessere: come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana

Cos’è la melanconia d’autunno
La melanconia d’autunno è una condizione di tristezza, stanchezza e malumore legata ai cambiamenti stagionali, soprattutto alla riduzione delle ore di luce. Questa diminuzione influisce sulla produzione di ormoni come:
- Serotonina, l’ormone del buonumore
- Melatonina, legata al sonno
Il risultato è un’influenza sull’umore, sul sonno e sull’energia quotidiana, soprattutto con giornate più corte e temperature più fredde.
Sintomi principali
- Stanchezza e spossatezza fin dal mattino
- Malumore, tristezza e irritabilità
- Mancanza di energia e poca voglia di fare o socializzare
- Difficoltà di concentrazione e sensazione di “nebbia mentale”
- Insonnia
- Fame di dolci
Cosa e come mangiare
Per chi soffre di melanconia d’autunno o della sindrome affettiva stagionale, una dieta ovo-pesco-vegetale è consigliata.
Alimenti consigliati:
- Cereali integrali in chicchi
- Legumi
- Pesce e uova (ricchi di triptofano, utile per la serotonina e la melatonina)
Alcuni alimenti vegetali contengono naturalmente melatonina:
- Olio extra vergine di oliva (prodotto autunnale, 71-119 pg di melatonina)
- Noci e mandorle
- Semi di sesamo e semi di zucca
- Cacao amaro (ottimo come bevanda calda per ridurre la fame di dolci)
- Banane, tè verde, cipolla, piselli, mais (polenta)
Consiglio pratico: conoscere il proprio organismo e mangiare secondo la stagione aiuta a stare in salute e a ridurre malinconia e depressione stagionale.
Altri consigli utili
- Cerca la luce solare durante la giornata per stimolare serotonina e melatonina
- Mantieni un’alimentazione equilibrata e ricca di nutrienti naturali