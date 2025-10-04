7 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 4, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo sporco e vincente a Rimini: Varela la decide, ma che sofferenza!

Arezzo sporco e vincente a Rimini: Varela la decide, ma che sofferenza!

Tre punti pesantissimi, senza brillare: Varela eroe di giornata

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Siamo tornati da Rimini sporchi, stanchi… ma con tre punti d’oro in tasca!
Rimini 0 – Arezzo 1.

Che dire? Per quasi mezz’ora non si è visto nulla: palloni buttati via senza idee, il “calice de’ Cesare” andato in frantumi, pressione continua degli avversari. Solo qualche spunto: al 20’ Pattarello calcia fuori, al 25’ D’Agostini di testa impegna Venturi, poi al 28’ Chierico colpisce il palo approfittando di un pasticcio difensivo dei padroni di casa. Lì un po’ di sfortuna, un po’ di imprecisione, e il primo tempo si chiude senza lampi.

Nella ripresa si vivacizza qualcosa: al 62’ entrano Varela, Iaccarino e Meli. È la svolta. Al 68’, su una mischia in area: tiro di Pattarello respinto, Tavernelli trova un rimpallo, forse un braccio, ma alla fine è Varela a schiaffarla dentro! 0-1, ed è gol che pesa come il piombo. Da lì in avanti ci sono i soliti strappi di Varela, Tavernelli che si sacrifica persino da terzino, e all’ultimo Iaccarino centra pure una traversa su corner. Finale rovente con espulsione doppia per Pattarello e un avversario dopo una gomitata e qualche parola di troppo.

Brutta partita? Sì. Ma sporca, cattiva e vinta. E in trasferta vale doppio.

Pagelle:

  • Venturi 6: para il parabile, ma coi piedi tanti errori.
  • Perrotta 6: adattato a destra, se la cava.
  • Gilli 6,5: marcatura stretta e ordinata.
  • Chiosa 6: falloso ma utile.
  • Righetti 6: spinge ma senza incidere.
  • Mawuli 6,5: gamba di ferro, recuperi importanti.
  • Guccione 6: imbrigliato, solo un tiro a lato.
  • Chierico 6,5: palo e qualche buona iniziativa.
  • Tavernelli 6: generoso, da attaccante e da terzino.
  • Cianci 6: pochi palloni, troppo isolato.
  • Pattarello 5,5: espulsione evitabile, peccato.
  • Iaccarino 6,5: la traversa grida vendetta.
  • Meli 6: entra bene, prova un tiro interessante.
  • Varela 7: il match-winner, cambia la partita in 6 minuti.
  • Gigli sv: pochi minuti.
  • Bucchi 6: vince, ma il gioco resta poca roba.

Considerazioni da curva:
È stato calcio sporco, più “palla avanti e pedalare” che manovra. A tratti sembrava davvero calcio dei preti, senza fraseggio e senza idee, con il nostro nove poco servito. Però quando conta, ci pensa Varela. I tre punti ci sono, ma per sognare serve crescere. Basta tarantelle, ci vuole concretezza!

Foto: S.S. Arezzo

Articoli correlati:

Soffrire, vincere, godere: l’Arezzo è già realtà Arezzo corsaro a Rimini: decide Varela, amaranto sempre in vetta Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Ravasio affonda la banda di Stellone: Arezzo di cuore e di grinta! Arezzo da leggenda: rimonta spettacolare e vittoria per 4-2 sulla Pianese L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica Scatizzi e Sadocchi vincono la 5ª Corsa Coop.Fi, trionfo per la Polisportiva Policiano

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Arezzo corsaro a Rimini: decide Varela, amaranto sempre in vetta
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024