10 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 3, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo corsaro a Rimini: decide Varela, amaranto sempre in vetta

Arezzo corsaro a Rimini: decide Varela, amaranto sempre in vetta

Al “Romeo Neri” basta una rete di Varela: l’Arezzo resta in vetta e conferma solidità e cinismo.

Marco Rosati
By Marco Rosati

-

Settima vittoria su otto gare per l’Arezzo, che conferma il primo posto in classifica.

Alla lettura delle formazioni non mancano le sorprese: indisponibili Renzi, De Col e Arena. Sulla fascia destra della difesa agisce Perrotta.

Il primo tempo è il più vivace. L’Arezzo parte forte ma deve attendere il 20’ per creare la prima occasione con Pattarello. Poco dopo è il Rimini a rendersi pericoloso con un colpo di testa di D’Agostino, ma Venturi è attento. Al 28’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare la gara: errore del portiere riminese in fase di rinvio, ne approfitta Pattarello che, chiuso al tiro, serve Chierico. Il centrocampista calcia di prima intenzione e centra il palo. Prima dell’intervallo, ancora D’Agostino di testa impegna Venturi senza grandi difficoltà. Risponde Cianci, sempre di testa, su corner di Tavernelli, ma Vitali devia in angolo.

Nella ripresa il ritmo cala. Il Rimini cerca di addormentare il gioco, mentre l’Arezzo non riesce a mantenere il pressing. Bucchi allora prova a cambiare: fuori Cianci, ben controllato dai difensori romagnoli, e dentro Varela per dare velocità all’attacco. La mossa è azzeccata: il portoghese entra subito in area, supera due avversari e conclude, trovando però la risposta di Vitale. È il preludio al gol. Al 24’, Varela riceve sulla destra, entra in area e serve Pattarello: il suo tiro è respinto da Vitale, la palla finisce a Tavernelli che calcia di prima intenzione, trovando ancora il portiere pronto. Sulla ribattuta arriva Varela che non sbaglia e firma la sua terza rete in campionato.

Gli amaranto controllano bene la partita, rischiando soltanto su un cross in area: D’Agostino sta per concludere a due passi da Venturi, ma Mawuli gli toglie letteralmente il pallone dal piede. L’intervento però costa caro al numero 8 aretino, costretto a lasciare il campo per infortunio.

La gara si chiude con l’Arezzo che, dopo quattro partite in cui era sempre andato in svantaggio (pur vincendone tre), torna a non subire gol. I toscani hanno sinora vinto tutte le trasferte, incassando l’unica sconfitta stagionale tra le mura amiche.

C’è però una nota stonata: dopo il triplice fischio, l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto per Pattarello, punito per una reazione contro un avversario. Inevitabile la squalifica: resta da capire se sarà di una sola giornata o, nella peggiore delle ipotesi, di tre. In tal caso, Bucchi dovrà rinunciare al suo attaccante non solo contro il Gubbio, ma anche nelle difficili trasferte di Ravenna e Terni.

RIMINI: 1 Vitali, 4 Bellodi, 7 Capac, 8 Piccoli (42′ st 2 Moray), 10 D’Agostini, 28 Longobardi, 30 De Vitis (30′ st 5 Fiorini), 41 Asmussen (1′ st 80 Leoncini), 54 Falasco (30′ st 26 Bassoli), 66 Boli (42′ st 70 Rubino), 98 Lepri. A disp.: 22 Pirini, 89 Gagliano, 16 Camiciottoli, 20 Fabbri, 37 Petta, 77 Madonna. All. D’Alesio.

AREZZO: 22 Venturi, 7 Guccione, 8 Mawuli (35′ st 14 Meli), 10 Pattarello, 13 Gilli, 19 Chiosa, 21 Tavernelli, 24 Chierico (36′ st 78 Iaccarino), 37 Righetti, 45 Perrotta (36′ st 15 Gigli), 71 Cianci (18′ st 11 Varela). A disp.: 1 Trombini, 12 Galli, 3 Tito, 77 Dell’Aquila, 91 Ravasio. All. Bucchi.

ARBITRO: Abdoulaye Diop di Treviglio.

ASSISTENTI: Alessandro Ceci di Frosinone e Pasquale Gatto di Lamezia Terme.

Foto: S.S. Arezzo

Articoli correlati:

Ciclismo juniores: a Rigutino il Giro delle Valli Aretine, sfida tra 116 atleti L’Arezzo vince a Cuneo e riscrive la storia: battuta la Freedom e record di punti in Serie B Arezzo, grande rimonta: battuto il Gubbio, ora sfida alla Vis Pesaro Arezzo, che scossa! Il Gubbio parte, ma non arriva – Le pagelle de’ Cesare Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata L’Alga Atletica Arezzo brilla a Firenze: medaglie, record e pass per gli Italiani Polisportiva Policiano protagonista in tutta Italia: podi e grandi prestazioni da nord a sud Weekend di emozioni per il settore giovanile amaranto: rimonte, sfortuna e una bella vittoria finale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ciclismo juniores: a Rigutino il Giro delle Valli Aretine, sfida tra 116 atleti
Marco Rosati
Marco Rosati
Prediligo chi pone e si fa domande ed ho terrore di chi ha solo certezze. Non riesco a saziare la mia curiosità. Mi ritengo un “giovane con esperienza” ma, quando ero adolescente, consideravo coloro che oggi sarebbero miei coetanei “vecchi matusalemme”. Ho fatto studi tecnici ma sono appassionato di storia e delle materie umanistiche in genere. Insomma sono un po’ (eufemismo?) complesso.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024