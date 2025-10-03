Ciclismo juniores: a Rigutino il Giro delle Valli Aretine, sfida tra 116 atleti

Domenica pomeriggio Rigutino ospiterà il Giro delle Valli Aretine Juniores, gara ciclistica valida per il 20° Trofeo Butintoro e il 12° Trofeo Mario Giaccherini, organizzata dal Comitato Sportivo Città di Arezzo e dal Circolo Tennis Rigutino. La partenza è fissata per le ore 13.30, con un percorso di 129 chilometri che vedrà al via 116 corridori.

Tra i più attesi il toscano Giulio Degl’Innocenti (Team Vangi Il Pirata), già vincitore di tre corse stagionali, incluso il successo a Rignano, oltre al campione regionale Ballerini, Serangeli, Tarallo e Sgherri. Presente anche la General System con il costaricano Castro, reduce dai Mondiali e già vincitore di due prove, e la Casano con l’azzurro Del Cucina, protagonista agli Europei. In gara anche la Cps, la Giovani Giussanesi con Piva, la Monsummanese, l’Itala, il Team Franco Ballerini con Pascarella, la Sidermec, il Team Pieri, l’Italia Nuova, i Mobilieri Ponsacco, Fortebraccio, Mastromarco Nibali, Fior di Grano, Trodica Morrovalle e il Foligno.

Il tracciato attraverserà Olmo, Pieve al Toppo, Tegoleto, Montagnano, Frassineto, Vitiano, Castiglion Fiorentino e Camucia, con l’ascesa a Cortona e successiva discesa su Ossaia. Dopo un passaggio in Arezzo verso le 15.40, la corsa si accenderà con le salite decisive dello Scopetone (a 25 km dal traguardo) e de La Foce (a 14 km dall’arrivo). L’arrivo è previsto a Rigutino intorno alle 16.30.

Il giorno precedente, sabato, sempre gli juniores saranno impegnati ai confini con la provincia di Arezzo nel 21° Giro dei Paesi del Comune di Citerna, con partenza alle ore 14 e arrivo a Fighille.