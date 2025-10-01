Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona: elisoccorso per un 63enne

Momenti di apprensione questa mattina a Castelluccio di Capolona, dove un uomo di 63 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’allarme al 118 è scattato intorno alle 10.20. Sul posto sono arrivati l’ambulanza infermierizzata di Subbiano e l’elisoccorso Pegaso 1. Attivato anche il PISLL per le verifiche di competenza. L’uomo, dopo le prime cure, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso delle Scotte di Siena.