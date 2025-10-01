16.8 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, tenta di gettarsi dal ponte di Pratantico: salvato dagli agenti
AREZZO PONTE PRATANTICO

Arezzo, tenta di gettarsi dal ponte di Pratantico: salvato dagli agenti

Gi agenti della Squadra Mobile hanno bloccato in extremis un uomo di 75 anni sul ponte di Pratantico

Redazione
By Redazione

-

Momenti di paura al ponte di Pratantico, dove un uomo di 75 anni ha tentato di togliersi la vita. A salvarlo sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Arezzo, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla madre.

L’anziano, già in difficili condizioni psico-emotive, aveva telefonato alla donna annunciando l’intenzione di farla finita. Immediatamente è scattata la segnalazione alla Questura, che ha attivato le pattuglie sul territorio.

Raggiunta l’area del ponte, gli agenti hanno trovato l’auto dell’uomo abbandonata e poco distante lui stesso, visibilmente agitato. Alla vista della polizia ha scavalcato la ringhiera, ma i poliziotti lo hanno afferrato in tempo, riportandolo al sicuro.

Dopo averlo calmato, l’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.

Un intervento tempestivo che ha evitato una tragedia, grazie alla segnalazione della madre e alla prontezza degli operatori.

Articoli correlati:

Bibbiena, cuccioli di gatto abbandonati nel cassonetto: salvati in tempo da un passante Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito anche in provincia di Arezzo: epicentro tra Marche e Toscana Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Cane smarrito sull’A1 salvato dalla Polizia: lieto fine per Jane nella notte di pioggia Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Infortunio sul lavoro a Castelluccio di Capolona: elisoccorso per un 63enne
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024