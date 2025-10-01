16.6 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Ottobre 1, 2025
Alla biblioteca di Arezzo parte il corso gratuito GLOB DiMMi sui diari multimediali migranti

La Biblioteca città di Arezzo, in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale, lancia il corso gratuito per approfondire i diari multimediali dei migranti e partecipare al concorso DiMMi

Venerdì 17 ottobre, dalle 15:30 alle 19:30, prenderà il via alla Biblioteca città di Arezzo il primo incontro del corso gratuito “Diari multimediali migranti. Gruppo di lettura e ascolto per la selezione delle testimonianze partecipanti al concorso DiMMi” (Diari Multimediali Migranti), organizzato in collaborazione con la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. Il percorso, articolato in sei appuntamenti successivi, si concluderà il 6 novembre.

Il corso offre ai partecipanti l’opportunità di approfondire la storia e il valore delle testimonianze raccolte dall’Archivio, sottolineando l’importanza della memoria individuale e collettiva e il ruolo delle storie di vita come strumenti di inclusione e dialogo interculturale.

Durante il percorso, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche per contribuire alla selezione delle testimonianze per le future edizioni del concorso DiMMi, utilizzando criteri e linee guida specifici per valorizzare rappresentatività e diversità.

Per maggiori informazioni e per l’iscrizione, da inviare entro martedì 7 ottobre, è possibile contattare lo 0575-377904 o scrivere a distr@bibliotecaarezzo.it 

