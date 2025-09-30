Weekend vincente per il settore giovanile ACF Arezzo!

Fine settimana ricco di soddisfazioni per le giovanili dell’ACF Arezzo. Dalla Primavera fino alle più piccole dell’Under 10, le squadre amaranto hanno raccolto risultati positivi e preziose esperienze di crescita.

La Primavera di mister Merola ha centrato la seconda vittoria consecutiva in campionato, superando il Cesena in trasferta. Dopo un primo tempo equilibrato, Tulimieri ha sbloccato il risultato al 59’, mentre nel finale Balducci ha firmato il 2-0 che ha blindato i tre punti. Avvio di stagione promettente per le ragazze, attese ora dal match casalingo contro l’Hellas Verona.

Esordio convincente anche per l’Under 17, protagonista di un netto 6-0 contro il Piandiscò maschile. La squadra di Michele Spataro ha chiuso il primo tempo avanti 4-0, per poi gestire e arricchire il punteggio nella ripresa con le reti di Pisani e Formelli.

Goleada anche per l’Under 15, vittoriosa per 8-0 contro il Grosseto. Dopo un avvio equilibrato, Batelli e Pacini hanno dato il via alla festa amaranto. Nella ripresa sono arrivate le firme di Cannone, Migliorini T., Mafucci e soprattutto la tripletta di De Santi, grande protagonista dell’incontro.

Buone sensazioni anche dalle amichevoli: l’Under 12 ha superato la Tuscar maschile imponendosi in tre tempi su quattro (3-1 il finale), con i gol di Celeste Mema, Zahiyera Bonaiuti, Chiara Falsini e Vittoria Fantasia. Infine, l’Under 10 ha affrontato con coraggio e determinazione la sfida con il Capolona Quarata maschile, confermando grinta e spirito di crescita.

Un weekend, dunque, che testimonia il percorso di crescita e consolidamento del settore giovanile amaranto, tra successi in campionato e preziose esperienze formative.

