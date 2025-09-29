Tragedia a Terontola: pedone e cane investiti, entrambi deceduti

Grave incidente stradale questa sera intorno alle 19:51 in località Terontola, lungo la SR 71 all’incrocio con via Fosse Ardeatine. Un uomo di 60 anni e il suo cane sono stati investiti mentre attraversavano la strada. Purtroppo, nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, entrambi sono deceduti.

Sul posto sono intervenuti il 118 della Asl Toscana Sud Est con automedica, i volontari della Misericordia di Cortona e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La comunità è sotto shock per l’ennesima tragedia sulle strade della zona.