Scatizzi e Sadocchi vincono la 5ª Corsa Coop.Fi, trionfo per la Polisportiva Policiano

Quasi 300 al via per la 5ª edizione della corsa su strada organizzata da Coop.Fi e Polisportiva Policiano

Quasi 300 atleti hanno preso parte alla 5ª edizione della Corsa Coop.Fi, disputata su un nuovo percorso pianeggiante molto apprezzato dai partecipanti.

Nella gara maschile ha vinto Giovanni Scatizzi (Parco Alpi Apuane) in 34’08”, davanti a Michele Pastorini (U.P. Policiano) e Lorenzo Rossi (Olympic Runners Lama).
In campo femminile dominio della Polisportiva Policiano, con Giulia Sadocchi prima in 39’17”, seguita dalle compagne Noemi Trippi e Deyanira Rodriguez.

Grande partecipazione anche nelle gare giovanili, con tanti giovani protagonisti. Nella classifica a squadre successo della Polisportiva Policiano, davanti a Subbiano Marathon e Podistica Il Campino.

Il Grand Prix 2025 tornerà domenica 5 ottobre a Lama di San Giustino Umbro.

CLASSIFICA ASSOLUTI COOP 2025

