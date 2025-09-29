20.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Settembre 29, 2025
Arezzo, festa alla Casa Pia per i 100 anni di Ada Lastrucci

Arezzo, festa alla Casa Pia per i 100 anni di Ada Lastrucci

La residente più anziana della Casa di Riposo “Fossombroni” circondata da familiari, amici e operatori per un traguardo di vita straordinario

Una giornata di festa e di emozioni alla Casa di Riposo “Fossombroni”, conosciuta in città come Casa Pia, per celebrare i cento anni di Ada Lastrucci. La signora, ospite della struttura dal 2022 e attualmente la residente più anziana, ha spento le candeline circondata dall’affetto dei familiari, degli altri ospiti e del personale.

Il compleanno si è svolto nel giardino della casa di riposo e ha rappresentato un momento di comunità e condivisione, volto a rendere omaggio a un traguardo così raro e prezioso. Ada, dopo una vita dedicata al lavoro domestico e alla cura dei bambini presso una famiglia, ha trovato nella struttura aretina un luogo accogliente e sereno, dove poter vivere con attenzione, assistenza qualificata e rapporti umani autentici.

«Il nostro augurio va alla signora Ada – hanno dichiarato Debora Testi e Antonio Rauti, rispettivamente presidente e consigliere con delega al sociale – per questo traguardo che non è motivo di festa solo per la nostra casa di riposo ma per l’intera città. È uno straordinario esempio di dedizione, forza e serenità. Allo stesso tempo, questa occasione è un invito a riflettere sul valore degli anziani e sull’importanza delle case di riposo nel preservare benessere, socialità e qualità della vita».

La Casa Pia, con i suoi operatori e i suoi ospiti, si è così stretta intorno ad Ada per festeggiare il suo secolo di vita, in un clima di gioia che ha unito affetto familiare e senso di comunità.

