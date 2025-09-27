15 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 27, 2025
type here...
HomeIn primo pianoL’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e...

L’Arezzo sfata il tabù Carpi e resta in vetta tra emozioni e fatica

L’Arezzo torna a vincere contro il Carpi dopo quasi 60 anni, rimane in vetta alla classifica e regala emozioni con gol spettacolari

Marco Rosati
By Marco Rosati

-

L’Arezzo supera il Carpi, contro il quale non vinceva in casa da quasi 60 anni, e si conferma al primo posto in classifica, pur continuando a complicarsi la vita da sola. Dopo tre gare senza subire reti, nelle quattro successive gli amaranto sono sempre andati in svantaggio, riuscendo comunque a ribaltare il risultato in tre occasioni.

Anche oggi il gol subito nasce da un errore individuale: Venturi sbaglia un appoggio, liberando l’avversario che segna senza difficoltà. I frequenti passaggi al portiere, in presenza di una pressione alta avversaria, possono facilmente generare queste situazioni.

All’11° del primo tempo il Carpi passa in vantaggio, ma l’Arezzo pareggia grazie a Renzi. L’azione nasce poco dopo la metà campo: Mawuli, pur atterrato, passa a Pattarello; il numero 10 vede l’inserimento di Renzi e serve un filtrante che il numero 6 trasforma in gol superando Sorzi.

I padroni di casa, tornati a indossare la maglia amaranto, prendono fiducia e mettono in campo il loro gioco: attacco e pressione alta. La prima frazione si chiude sul pareggio.

Nella ripresa, Chiosa chiude una diagonale difensiva su Verza. All’11°, Tavernelli firma il gol del vantaggio: servito sul lungo linea, si accentra e scarica un tiro preciso nell’angolo alto alla sinistra di Sorzi. Lo stadio esplode in una standing ovation per il numero 21 in amaranto, con una rete di rara bellezza in Lega Pro.

Bucchi effettua tre cambi: fuori Pattarello, Chierico e Ravasio, dentro Iaccarino, Varela e Cianci. Il Carpi alza il baricentro senza creare pericoli, mentre Varela sfrutta ampi spazi per accelerazioni pericolose. Al 37’ altri due cambi, con Bucchi che passa alla difesa a cinque. Il match sembra destinato al 2-1, ma al 95° Cianci serve Varela, che entra in area, supera due avversari e chiude la partita con il 3-1 definitivo.

Con questa vittoria l’Arezzo raggiunge il Ravenna in vetta, superando l’Ascoli, e guida la classifica a 18 punti, appaiato al Ravenna e seguito dall’Ascoli a 17. Al quarto posto c’è il Gubbio, staccato di sei punti.

Articoli correlati:

Dopo la spaghettata di pesce, l’Arezzo si digerisce il Bra con due gol e tanto sudore L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile Arezzo da leggenda: rimonta spettacolare e vittoria per 4-2 sulla Pianese Arezzo-Carpi: Sabato alle 17.30 una sfida da batticuore! Arezzo, vittoria tra pioggia e battaglie: che impresa a Piancastagnaio La BC Servizi Arezzo è pronta per i Playoff: Casale ko 97-79, sesto posto conquistato Arezzo show contro la Primavera: 9 gol in vista del Gubbio Ora tocca alla Vis Pesaro… e non sarà una passeggiata

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Firelight, il giovane talento di Sansepolcro che conquista la scena musicale italiana
Marco Rosati
Marco Rosati
Prediligo chi pone e si fa domande ed ho terrore di chi ha solo certezze. Non riesco a saziare la mia curiosità. Mi ritengo un “giovane con esperienza” ma, quando ero adolescente, consideravo coloro che oggi sarebbero miei coetanei “vecchi matusalemme”. Ho fatto studi tecnici ma sono appassionato di storia e delle materie umanistiche in genere. Insomma sono un po’ (eufemismo?) complesso.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024