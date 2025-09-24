Arezzo Wave Station – In uscita il primo volume sulla storia del festival che ha cambiato la musica italiana

Il viaggio nella memoria di Arezzo Wave diventa un libro.

In vista dei 40 anni del festival (1987–2026), esce Arezzo Wave Station – La Storia di Arezzo Wave, Volume 1: Il Primo Millennio 1987–1999, firmato da Mauro Valenti, ideatore e fondatore della manifestazione.

Un volume prezioso, in grande formato (24×30 cm, 200 pagine a colori), che non si limita a ricostruire le cronache: raccoglie fotografie inedite, documenti originali, interviste esclusive e racconti che restituiscono l’atmosfera culturale e sociale dell’Italia e dell’Europa tra gli anni ’80 e ’90.

La presentazione ufficiale avverrà il 3 e 4 ottobre 2025, durante il Festival Arezzo Wave: due incontri pomeridiani con protagonisti storici, ospiti speciali e due artiste internazionali, Donbasgrl e Darcy Rose. Sarà il vero evento centrale della rassegna, un momento per celebrare la memoria e allo stesso tempo guardare al futuro.

Tra il 1987 e il 1999 Arezzo Wave ha accolto oltre 2 milioni di spettatori, 472 concerti e 168 artisti da 40 Paesi, diventando il principale crocevia musicale internazionale in Italia. Molti artisti hanno calcato per la prima volta un palco italiano proprio ad Arezzo prima di affermarsi nel panorama mondiale.

Il libro racconta l’energia di quegli anni: le cassette scambiate tra amici, i viaggi improvvisati per seguire nuove band, i palchi montati in fretta e le notti insonni di chi viveva un sogno collettivo. Un sogno che si è trasformato in movimento culturale e politico, con progetti come Tuzla Wave e con il riconoscimento della Comunità Europea: due presidenti, Jacques Delors e Jack Santer, indicarono Arezzo Wave come modello di unione giovanile europea.

Nelle pagine trovano spazio anche le voci di protagonisti come Ivano Fossati, Carmen Consoli, Peppe Servillo (Avion Travel), Alioscia (Casino Royale), Giorgio Prette (Afterhours), Cesare “Mac” Petricich (Negrita), Marco Mathieu (Negazione/La Repubblica), Adele Di Palma e molti altri.

«Questo libro è il nostro grazie – afferma Mauro Valenti – a chi ha creduto in un’idea folle e l’ha trasformata in un sogno collettivo. È la testimonianza di un tempo in cui tutto sembrava possibile.»

Arezzo Wave Station sarà il primo di due volumi: il secondo racconterà gli anni 2000 e oltre, completando il ritratto di un festival che ha segnato intere generazioni di musicisti e appassionati.