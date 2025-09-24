16.3 C
Furto in casa e inseguimento da film a Levane: sparatoria in strada e ladri in fuga sull’A1

Mattinata di paura in Valdarno: ladri armati speronano i carabinieri e fuggono in autostrada

Momenti di grande tensione questa mattina a Levane, frazione tra Bucine e Montevarchi, in provincia di Arezzo. Intorno alle 11.20 tre malviventi hanno messo a segno un furto in abitazione per poi darsi alla fuga a bordo di un’Audi, inseguiti dai carabinieri che hanno anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco nel tentativo di fermarli.

La segnalazione è partita da un cittadino che, insospettito dalla presenza di un’auto in sosta con una persona a bordo, ha contattato il 112. I militari della stazione di Levane sono intervenuti immediatamente, bloccando con la gazzella la vettura sospetta. Il conducente, però, ha ingranato la retromarcia speronando l’auto dell’Arma, quindi ha superato un terrapieno per guadagnare la via di fuga.

Nel frattempo, due complici sono usciti dall’abitazione presa di mira riuscendo a salire a bordo. I carabinieri hanno esploso alcuni colpi verso le gomme, ma il veicolo è riuscito a ripartire a forte velocità, dirigendosi verso il casello Valdarno dell’autostrada A1. Qui i ladri hanno forzato l’ingresso e si sono immessi in direzione nord, facendo perdere le proprie tracce.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita durante l’inseguimento. L’Audi utilizzata per la fuga risulta rubata. Sono in corso ricerche e posti di blocco su tutta la rete autostradale e nelle zone limitrofe per rintracciare i tre fuggitivi.

