Arezzo, sprangate e peperoncino in offerta

‘Un c’è verso: via Vittorio Veneto e Campo di Marte pare sian’ diventati la versione low cost di Las Vegas. Solo che invece di casinò e luci, qui s’ha calci, spranghe e panini rubati.
Sabato pomeriggio, scena da Fight Club: un omo scalzo e mezzo svalvolato s’è buttato in mezzo alla carreggiata, ha urlato a’ palazzi, annaffiato le fioriere e poi s’è trovato tre-quattro giovanotti che invece di portallo all’ospedale l’hanno preso a legnate. Video virale, passanti che guardano, commercianti ormai rassegnati: “Si ricomincia, rimettete i seggiolini come allo stadio”.
E mica basta. Poche ore dopo, al supermercato di Campo di Marte, due luminari della microcriminalità (uno già bello brillo) han provato a far sparìre del pane. La guardia, invece di chiudere un occhio, gli ha tirato fuori lo spray al peperoncino. Risultato: un denunciato, uno in ospedale, e un reparto panetteria che ora sembra la sagra del peperoncino di Pistoia.
Le forze dell’ordine intanto fanno avanti e indietro: prima spranghe in strada, poi rapine da discount. Ormai manca solo la corrida con i carrelli della spesa.
I cittadini? Sempre più rassegnati: “Almeno mettete i cartelli: Benvenuti ad Arezzo, capitale europea delle legnate”.