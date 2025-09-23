20 C
Arezzo, sprangate e peperoncino in offerta

Da via Vittorio Veneto al supermercato Gala: spranghe, furti e peperoncino, Arezzo non si fa mancare nulla

Gianni Bufaloni
-

‘Un c’è verso: via Vittorio Veneto e Campo di Marte pare sian’ diventati la versione low cost di Las Vegas. Solo che invece di casinò e luci, qui s’ha calci, spranghe e panini rubati.

Sabato pomeriggio, scena da Fight Club: un omo scalzo e mezzo svalvolato s’è buttato in mezzo alla carreggiata, ha urlato a’ palazzi, annaffiato le fioriere e poi s’è trovato tre-quattro giovanotti che invece di portallo all’ospedale l’hanno preso a legnate. Video virale, passanti che guardano, commercianti ormai rassegnati: “Si ricomincia, rimettete i seggiolini come allo stadio”.

E mica basta. Poche ore dopo, al supermercato di Campo di Marte, due luminari della microcriminalità (uno già bello brillo) han provato a far sparìre del pane. La guardia, invece di chiudere un occhio, gli ha tirato fuori lo spray al peperoncino. Risultato: un denunciato, uno in ospedale, e un reparto panetteria che ora sembra la sagra del peperoncino di Pistoia.

Le forze dell’ordine  intanto fanno avanti e indietro: prima spranghe in strada, poi rapine da discount. Ormai manca solo la corrida con i carrelli della spesa.

I cittadini? Sempre più rassegnati: “Almeno mettete i cartelli: Benvenuti ad Arezzo, capitale europea delle legnate”.

81° anniversario di Monte Pomponi: cerimonia in ricordo dei paracadutisti Eldo Capanna e Otello Boccherini
