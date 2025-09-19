27 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 19, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaTruffano due pensionate fingendosi Carabinieri: inseguimento sulla E45, recuperati 45mila euro in...

Truffano due pensionate fingendosi Carabinieri: inseguimento sulla E45, recuperati 45mila euro in oro. Arrestata una donna

Inseguimento sulla E45 dopo la truffa del finto Carabiniere, bottino recuperato e una donna arrestata

Redazione
By Redazione

-

Carabinieri di Sansepolcro hanno arrestato una donna e recuperato gioielli in oro per un valore di circa 45mila euro, oltre a 500 euro in contanti, sottratti con l’inganno a due pensionate emiliane.

Le vittime, residenti a Imola e Lugo, erano state contattate da due giovani che si erano spacciate per Carabinieri. Con la scusa di un grave incidente stradale provocato dai figli — che avrebbero investito un bambino di 4 anni — le truffatrici avevano fatto credere che i familiari fossero in carcere e che solo il pagamento di una cauzione potesse evitarne la permanenza. Spaventate e convinte di dover aiutare i propri cari, le anziane hanno consegnato alle donne tutto ciò che avevano in casa: 500 grammi di gioielli in oro e denaro contante.

Una delle vittime, però, è riuscita a prendere nota della targa dell’auto usata dalle finte Carabiniere e ha denunciato subito l’accaduto. Le informazioni sono state diramate ai Carabinieri di Sansepolcro, che hanno ipotizzato un rientro delle due malviventi lungo la E45. L’auto è stata infatti intercettata nei pressi di Sansepolcro sud, ma le donne hanno tentato di sfuggire al controllo, dando vita a un inseguimento a sirene spiegate per circa 30 km, fino a oltre Città di Castello.

Nel tentativo di sottrarsi alla cattura, le fuggitive hanno persino speronato il veicolo dei militari, ma una manovra dei Carabinieri ha consentito di bloccarle. A bordo vi erano due donne, una maggiorenne e una minorenne, entrambe successivamente riconosciute dalle vittime.

La perquisizione ha permesso di recuperare integralmente il bottino. La maggiorenne è stata arrestata, mentre la minorenne affidata ai servizi sociali. Le due dovranno rispondere di truffa e resistenza a pubblico ufficiale: il Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto disponendo, per la maggiorenne, la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Articoli correlati:

Valdichiana blindata dopo il furto alla Blu Oro: controlli a tappeto dei carabinieri Arezzo celebra il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: cerimonie, bilanci operativi e riconoscimenti False promozioni sui social: attenzione alle truffe sui finti abbonamenti per i bus in Toscana San Giovanni Valdarno: fugge sui binari alla vista della Finanza, arrestato con oltre 300 grammi di cocaina Compra la frutta, ladro gli ruba l’auto: arrestato 53enne ad Arezzo Arezzo al centro della maxi operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile Caso Pecorelli, assoluzione per truffa: l’ex imprenditore altotiberino torna libero Bambino cade in area giochi ad Arezzo: trasportato in elisoccorso al Meyer

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ai M.S.I. credenti
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024