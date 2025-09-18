Giovani stelle della musica classica ad Arezzo

Dal 4 al 25 ottobre il Teatro Petrarca ospita la VI edizione dello Youth Music Festival, diretto dal violinista Giovanni Andrea Zanon. La rassegna porterà ad Arezzo alcuni dei migliori musicisti under 35 del panorama internazionale accanto a orchestre giovanili locali, con un cartellone di quattro concerti tra Schubert, Schumann, Beethoven, Rachmaninov e Čajkovskij.

Il programma apre il 4 ottobre con Dialoghi in movimento, serata che unisce musica e danza con artisti della Scala di Milano. L’11 ottobre spazio ai giovani talenti aretini con Il suono aretino. Il 17 ottobre il recital L’eco e la forma vedrà protagonisti Zanon e il pianista canadese Tony Siqi Yun. Gran finale il 25 ottobre con Elegia della giovinezza, insieme a Pablo Ferrández ed Eva Gevorgyan.

Lo Youth Music Festival è promosso da WEL Foundation e Fondazione Guido d’Arezzo.

Info e biglietti: discoverarezzo.ticka.it.