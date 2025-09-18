26.3 C
Comune di Arezzo
giovedì, Settembre 18, 2025
Uomo esce dall'ospedale e impazzisce: agita una bottiglia come fosse un microfono a Sanremo

Uomo esce dall’ospedale e impazzisce: agita una bottiglia come fosse un microfono a Sanremo

Commenti ai fatti
Arezzo, dimesso dall’ospedale fa subito spettacolo!

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni

-

Mattinata di fuoco davanti all’ospedale San Donato di Arezzo: un tizio, appena dimesso dall’ambulanza che l’aveva raccattato per terra in via Anconetana, invece di ringraziare i dottori s’è messo a smoccolare e a sventolare una bottiglia come fosse Excalibur!

La gente che passava per entrare in ospedale — già incazzata di suo perché un parcheggio lì non si trova manco col telescopio della NASA — s’è trovata davanti lo show gratuito del paziente indemoniato: urli, minacce, bottigliate in aria.

Alla fine è arrivata la volante della Questura: gli agenti, con tatto e diplomazia, hanno placato il soggetto con la solita frase tipica aretina:
«Oh strullo, smettila de fare il bischero, ma che hai nel capo?!»

Niente arresto, nessuno s’è fatto male, solo tanta paura e soprattutto gran bestemmie represse da chi, invece di vedere la nonna ricoverata, s’è trovato davanti al remake de I Guerrieri della Notte.

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
