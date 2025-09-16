25.1 C
Comune di Arezzo
martedì, Settembre 16, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaCompra la frutta, ladro gli ruba l’auto: arrestato 53enne ad Arezzo

Compra la frutta, ladro gli ruba l’auto: arrestato 53enne ad Arezzo

Colpo in pieno giorno, la polizia rintraccia l’auto rubata e arresta il responsabile

Redazione
By Redazione

-

Una semplice spesa al negozio di frutta si è trasformata in un incubo per una coppia di coniugi in via Alessandro Dal Borro. Mentre marito e moglie erano entrati a fare acquisti, un uomo di 53 anni, artigiano italiano, ha approfittato di un attimo di distrazione per impossessarsi della loro utilitaria. L’auto era stata lasciata aperta, con le chiavi inserite, nella convinzione di fare presto.

Il ladro è salito a bordo, ha acceso il motore ed è fuggito. Al ritorno, la coppia ha trovato il posto vuoto e ha immediatamente allertato la polizia. Grazie all’intervento congiunto della Volante e della Squadra Mobile, e con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, il veicolo è stato rintracciato in tempi rapidissimi al semaforo di San Leo. A bordo, oltre al 53enne, anche un’altra persona estranea ai fatti, salita dopo il furto.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Il giudice del tribunale di Arezzo ha convalidato il fermo, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora notturno. Il processo si terrà nelle prossime settimane.

Articoli correlati:

Ruba l’incasso del forno in Casentino: arrestato 54enne mentre fugge verso Arezzo Arezzo: arrestato in flagranza per spaccio un uomo ai domiciliari Foiano della Chiana: arrestato 25enne per traffico di droga. Sequestrati 850 grammi di hashish Furto nella notte alla Cicli Pasquini: sfondano la vetrina con un’auto e rubano 13 biciclette Sansepolcro, picchia la moglie nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato cinquantenne dopo colluttazione con i carabinieri Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale Arezzo, inseguimento tra Campo Marte e Saione: due arresti per droga Bibbiena, rubano superalcolici per 1.500 euro: arrestati due giovani

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Silvarium: il nuovo romanzo di fantascienza di Marco Grosso
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024