Compra la frutta, ladro gli ruba l’auto: arrestato 53enne ad Arezzo

Una semplice spesa al negozio di frutta si è trasformata in un incubo per una coppia di coniugi in via Alessandro Dal Borro. Mentre marito e moglie erano entrati a fare acquisti, un uomo di 53 anni, artigiano italiano, ha approfittato di un attimo di distrazione per impossessarsi della loro utilitaria. L’auto era stata lasciata aperta, con le chiavi inserite, nella convinzione di fare presto.

Il ladro è salito a bordo, ha acceso il motore ed è fuggito. Al ritorno, la coppia ha trovato il posto vuoto e ha immediatamente allertato la polizia. Grazie all’intervento congiunto della Volante e della Squadra Mobile, e con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza, il veicolo è stato rintracciato in tempi rapidissimi al semaforo di San Leo. A bordo, oltre al 53enne, anche un’altra persona estranea ai fatti, salita dopo il furto.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di furto aggravato. Il giudice del tribunale di Arezzo ha convalidato il fermo, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora notturno. Il processo si terrà nelle prossime settimane.