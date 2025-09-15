16.5 C
Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 15 al 21 settembre 2025

La settimana nuova porta nuove illusioni: le stelle brillano solo perché sono enormi palle di gas che esplodono, ma voi continuate a interrogarle come se fossero Alexa. Non aspettatevi rivelazioni profonde: al massimo vi diranno quello che già sapete, ma con più sarcasmo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Ti lanci a testa bassa come sempre: purtroppo contro un muro. Consolati: sei tu il segno che più contribuisce al fatturato dei cerotti.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vorresti pace interiore, ma anche questa settimana il tuo zen si scioglie come un ghiacciolo in tangenziale. Spoiler: bestemmi di più di un idraulico in agosto.

 

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Ti piace cambiare opinione ogni 3 minuti, e lo chiamano “versatilità”. In realtà sembri più un modem che cade e si riallinea.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sei così sentimentale che persino i call center ti scambiano per un cliente fedele. Smettila di piangere davanti alle pubblicità dei detersivi.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Ti atteggi a sovrano, ma sei più simile al gatto del vicino: tanto rumore per nulla e ti nutri di croccantini scadenti.

 

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

La tua precisione maniacale raggiunge livelli tali che gli amici ti propongono per il Guinness dei primati nella categoria “palle al cazzo”.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Ti vanti di equilibrio, ma in realtà sei solo indeciso come un turista davanti a un menù con foto sgranate.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Seduttivo e oscuro, sì… come una bolletta dell’energia. Provi a fare il misterioso, ma sembri più uno che ha dimenticato il PIN del bancomat.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Avventuroso quanto basta: il tuo viaggio della settimana è aprire Google Maps e non muoverti dal divano.

 

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Ti definiscono affidabile, ma sei solo monotono. Perfino l’ascensore di casa tua ha più sorprese di te.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Ribelle, eccentrico, “visionario”: ma i tuoi progetti hanno la stessa consistenza dei biscotti inzuppati troppo.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Vivi in un mondo tutto tuo, peccato sia una sit-com di serie B. Ti commuovi per cose che nemmeno esistono, tipo la tua autostima.

 

CONCLUSIONE:
Le stelle non cambiano, sei tu che resti sempre uguale: piagnone, indeciso, depresso o esaltato. Ma tranquillo, anche questa settimana passerà, e la prossima avrai un’altra scusa per dare la colpa all’oroscopo invece che alla tua vita.

Oroscopo provocatorio e pungente della settimana
dal 28 luglio al 3 agosto 2025
