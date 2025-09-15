Arezzo, al via la demolizione della palazzina ex officina al Pionta: nascerà il nuovo Centro di Salute Mentale

Sono stati consegnati i lavori per la demolizione della palazzina ex officina al Parco del Pionta ad Arezzo. L’intervento, finanziato con 150.000 euro di risorse aziendali della Asl Toscana Sud Est, riguarda anche il garage adiacente e l’immobile che oggi ospita il centro diurno accanto al Consultorio.

L’operazione rappresenta il primo passo verso la realizzazione del nuovo Centro di Salute Mentale di Arezzo, il cui completamento è previsto entro il prossimo anno. L’investimento complessivo è di 2,6 milioni di euro, di cui 2 milioni provenienti da fondi ex articolo 20 e 600.000 euro da risorse aziendali.

Parallelamente sono in corso altri interventi che rientrano nel piano di riqualificazione dell’area del Pionta:

la ristrutturazione del centro diurno Le Serre , per un valore di 145.000 euro ;

, per un valore di ; la progettazione esecutiva dell’Hospice , con un investimento di 4,5 milioni di euro (4,2 milioni da fondi ex articolo 20 e 300.000 euro aziendali);

, con un investimento di (4,2 milioni da fondi ex articolo 20 e 300.000 euro aziendali); in via Laschi, la realizzazione dell’Ospedale di Comunità, finanziato con fondi PNRR per 2,8 milioni di euro.

Un percorso che segna un importante passo avanti per i servizi sanitari e socio-sanitari della città.