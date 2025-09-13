21.1 C
Comune di Arezzo
sabato, Settembre 13, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaArezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco

Arezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco

Schianto scooter-auto sulla strada tra La Pace e lo Scopetone

Redazione
By Redazione

-

È deceduto all’ospedale di Careggi Emanuele Di Rocco, 50 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, 12 settembre, in via Anconetana ad Arezzo.

L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava in direzione del centro. L’impatto lo ha sbalzato a terra provocando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha gestito i rilievi e la viabilità. Stabilizzato, il 50enne è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso a Firenze, dove però è morto nelle ore successive.

Di Rocco era titolare del ristorante Passaparola in via Michelangelo, molto conosciuto e frequentato in città.

Articoli correlati:

Scontro tra auto e moto in via Benvenuti: 21enne in ospedale Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Scontro tra auto e moto in via Calamandrei: due feriti trasportati al San Donato Incidente stradale: furgone abbatte recinzione e finisce contro un garage Due incidenti nella serata di ieri nell’aretino: ferita una minore e un pedone 57enne Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Scala italiana
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024