Arezzo, incidente in via Anconetana: morto il 50enne Emanuele Di Rocco

È deceduto all’ospedale di Careggi Emanuele Di Rocco, 50 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, 12 settembre, in via Anconetana ad Arezzo.

L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’auto che viaggiava in direzione del centro. L’impatto lo ha sbalzato a terra provocando gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia e della Croce Rossa, i vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha gestito i rilievi e la viabilità. Stabilizzato, il 50enne è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso a Firenze, dove però è morto nelle ore successive.

Di Rocco era titolare del ristorante Passaparola in via Michelangelo, molto conosciuto e frequentato in città.