25.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 12, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaIncidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi

Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi

Grave incidente tra auto e moto in via Anconetana: 50enne trasportato d’urgenza a Careggi

Redazione
By Redazione

-

Alle ore 15:36 di oggi è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est per un grave incidente stradale avvenuto in via Anconetana ad Arezzo, che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

Il motociclista, un uomo di 50 anni, ha riportato gravi ferite ed avrebbe perso un arto nell’impatto.
Il primo soccorso è stato prestato da un passante, un artigiano a bordo di un furgone, che ha legato con un laccio di fortuna l’arto all’altezza dell’inguine da cui fuoriusciva il sangue, seguendo le istruzioni fornite telefonicamente dal 118.

L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 (rosso) all’ospedale Careggi di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un dispiegamento di mezzi: l’autoinfermieristica di Arezzo, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, l’elisoccorso Pegaso 1, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo.

Articoli correlati:

Arezzo, scoperto laboratorio onicotecnico abusivo nascosto in un negozio: sequestrati prodotti contraffatti e multe fino a 18mila euro Emma di 9 anni salva la nonna con il 112: il secondo caso in un mese grazie al progetto “Asso” Due interventi di soccorso in zone impervie: uomini feriti a Capo d’Arno e Mignano Notte di incidenti tra Valdarno e A1: nove feriti trasportati in ospedale Grave incidente ad Arezzo: scontro tra furgone portavalori e auto all’incrocio del Gavardello Terremoto di magnitudo 3.2 avvertito anche in provincia di Arezzo: epicentro tra Marche e Toscana Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Pupo celebra 70 anni a Ponticino con fan e vip
Articolo successivo
Export aretino in crescita nel semestre (+4,5%), ma rallenta la gioielleria: -25%
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024