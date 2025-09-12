Incidente in via Anconetana: 50enne in codice rosso trasferito a Careggi

Alle ore 15:36 di oggi è stato attivato il 118 della ASL Toscana Sud Est per un grave incidente stradale avvenuto in via Anconetana ad Arezzo, che ha visto coinvolti un’auto e una moto.

Il motociclista, un uomo di 50 anni, ha riportato gravi ferite ed avrebbe perso un arto nell’impatto.

Il primo soccorso è stato prestato da un passante, un artigiano a bordo di un furgone, che ha legato con un laccio di fortuna l’arto all’altezza dell’inguine da cui fuoriusciva il sangue, seguendo le istruzioni fornite telefonicamente dal 118.

L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 (rosso) all’ospedale Careggi di Firenze.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un dispiegamento di mezzi: l’autoinfermieristica di Arezzo, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, l’elisoccorso Pegaso 1, un’ambulanza della Misericordia di Arezzo e un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo.