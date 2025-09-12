Export aretino in crescita nel semestre (+4,5%), ma rallenta la gioielleria: -25%

Nel secondo trimestre 2025 l’export della provincia di Arezzo ha raggiunto quasi 4 miliardi di euro, registrando una flessione del -2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il bilancio del primo semestre si mantiene comunque positivo, con una crescita complessiva del +4,5%, grazie all’ottimo risultato del primo trimestre (+11,9%).

Il settore manifatturiero si conferma trainante con oltre 7,8 miliardi di euro di vendite estere (+4,7% sul 2024), mentre l’agricoltura registra un incremento del +17,4%. In crescita anche prodotti alimentari (+9,1%), chimici (+13,6%) e moda (+5%).

Il peso di oro e gioielleria



Come sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di Commercio di Arezzo-Siena e di Unioncamere Toscana, il dato aretino continua a essere fortemente condizionato dall’andamento di gioielleria e metalli preziosi, strettamente legato al prezzo dell’oro.

Nel primo semestre 2025 il prezzo del metallo giallo è cresciuto del +39,3%, ma ciò non ha impedito una pesante contrazione dell’export orafo: -27,5% nel secondo trimestre e -25,3% nel semestre, con un calo di quasi 1 miliardo di euro rispetto al 2024.

Determinante la flessione delle vendite verso la Turchia (-40,2%, pari a -952 milioni), mentre risultano in aumento gli scambi con Emirati Arabi (+8,9%), Francia (+12,4%) e Panama (+31%). Male invece gli Stati Uniti (-22,3%), solo in parte compensati dai mercati hub.

Metalli preziosi e moda in controtendenza



Diversa la dinamica dei metalli preziosi non legati alla gioielleria, che segnano un incremento del +63,5% nel semestre, superiore anche alla variazione del prezzo dell’oro: segnale di una crescita effettiva dei volumi esportati.

Buone notizie anche dalla moda aretina, che va in controtendenza rispetto al trend regionale: +11,4% nel secondo trimestre e +5% nel semestre, trainata soprattutto da calzature (+18,1%) e pelletteria (+5,2%).

Altri settori

In positivo anche l’agroalimentare, con agricoltura (+17,4%) e alimentari (+9,1%), mentre soffrono diversi comparti: bevande (-1,7%), gomma e plastica (-16,7%), elettronica (-11,6%), apparecchiature elettriche (-25,1%), macchinari (-2,1%), autoveicoli (-10%) e mobili (-14,9%).

Il confronto toscano



Nel quadro regionale, l’export toscano cresce complessivamente dell’+11,8%, trainato soprattutto da Firenze (+38,8%). Arezzo si conferma comunque tra le province con andamento positivo, a fronte di cali significativi per Siena (-25,1%), Livorno (-18,4%) e Grosseto (-13,2%).