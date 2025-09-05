16.8 C
Comune di Arezzo
venerdì, Settembre 5, 2025
type here...
HomeLifestyleCultura e tempo liberoLe quattro Giostre corse con questo ordine di carriere: curiosità e aneddoti
GIOSTRA DEL SARACINO

Le quattro Giostre corse con questo ordine di carriere: curiosità e aneddoti

Quattro edizioni, quattro vincitori: tra colpi di scena, lance cadute e proteste che hanno fatto la storia della Giostra

Marco Rosati
By Marco Rosati

-

L’ultima volta che la Giostra del Saracino si è disputata con questo ordine di carriere risale al 1° settembre 1963. Fu la quarta e, fino ad oggi, ultima occasione. Vale la pena ripercorrere le curiosità legate alle quattro edizioni corse con questa sequenza.

Prima nota interessante: assoluta parità di vittorie. Ognuno dei Quartieri è riuscito a imporsi una volta.

6 agosto 1934 – Porta del Foro

È la IV edizione della Giostra. Porta del Foro si impone dopo uno spareggio con Porta Sant’Andrea, entrambe ferme a 6 punti al termine delle carriere regolari. Porta Crucifera e Porta Santo Spirito, al contrario, restano a zero a causa di penalizzazioni.
Curioso notare che in Piazza, per Porta Crucifera, scende la coppia composta da Tripoli Torrini (Tripolino) e Donato Gallorini (Donatino): in quella circostanza non hanno fortuna, ma concluderanno poi le loro carriere con 15 e 14 vittorie, occupando ancora oggi i primi due posti nella classifica dei giostratori più vincenti. Inoltre, in quegli anni non era consuetudine correre due Giostre: la regola era la sola edizione di settembre. Le loro vittorie assumono quindi un valore particolare se rapportate all’attualità.

10 giugno 1935 – Porta Santo Spirito

Appena dieci mesi dopo si torna in Piazza con lo stesso ordine. Questa volta la Lancia d’Oro prende la via di Porta Santo Spirito. Porta Crucifera apre con il centro di Donatino, subito vanificato dallo “zero” di Tripolino. Anche al primo giostratore di Sant’Andrea viene annullato il punteggio per la perdita della lancia. I gialloblù conquistano 4 punti con Giuseppe Neri e 5 con Vittorio Marraghini, rendendosi irraggiungibili.

7 settembre 1958 – Porta Crucifera

Bisogna attendere 24 anni per rivedere lo stesso ordine. Dopo le prime carriere, Porta Crucifera è al comando grazie al 4 di Marino Gallorini. Seguono Porta del Foro con 3 punti, Sant’Andrea con 2 e Santo Spirito con uno “zero”. Arturo Vannozzi segna poi 4 punti, emulato dai giostratori degli altri Quartieri. Con 8 punti complessivi la vittoria arride ai rossoverdi.

1° settembre 1963 – Porta Sant’Andrea

È l’ultima volta che la sorte stabilisce questo ordine. La Giostra si decide allo spareggio, che premia Porta Sant’Andrea. Una competizione ricca di colpi di scena: nessuna lancia persa, ma il Buratto colpisce due giostratori con il mazzafrusto, costringendoli a una penalizzazione di 2 punti. Clamorosa la protesta di Porta del Foro, che abbandona la Piazza dopo che la giuria non assegna al primo giostratore il punto aggiuntivo per aver disarmato il Buratto strappandogli una palla del mazzafrusto. I giallo-cremisi registrano così solo una carriera effettivamente corsa.

Tutte le edizioni corse con questo ordine hanno regalato sorprese: lance cadute e punteggi azzerati, penalizzazioni, cavalli restii a percorrere la carriera e persino una clamorosa protesta.
Forse non è un caso che la “dea bendata” abbia deciso di rimandare così a lungo il ritorno in Piazza con questa sequenza di carriere.

Articoli correlati:

Giostra del Saracino: domani la Simulazione di Gara, venerdì la Prova Generale dedicata a Pier Ferruccio Romualdi Montagnano dà il via alla 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare “Il Giogo” con lo spettacolo dei più piccoli Porta Crucifera aprirà la Giostra del Saracino il 7 settembre Ferro in mostra: l’arte prende forma alla Biennale di Stia (fotogallery) Giostra, un assaggio di sfida: la simulazione di gara tra titolari e riserve (foto) Giostra del Saracino 2025: Arezzo in delirio! Benessere al tramonto: torna “Yoga ad Arte” sulle terrazze di Casa Bruschi Estate di danza ad Arezzo: torna il festival internazionale InDanza&InArte con spettacoli, formazione e grandi artisti

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Ri sposi
Marco Rosati
Marco Rosati
Prediligo chi pone e si fa domande ed ho terrore di chi ha solo certezze. Non riesco a saziare la mia curiosità. Mi ritengo un “giovane con esperienza” ma, quando ero adolescente, consideravo coloro che oggi sarebbero miei coetanei “vecchi matusalemme”. Ho fatto studi tecnici ma sono appassionato di storia e delle materie umanistiche in genere. Insomma sono un po’ (eufemismo?) complesso.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024