Giostra del Saracino: ultimi dettagli su sicurezza, tabelloni e cerimonia di investitura

Alla vigilia della Giostra del Saracino di domenica, arrivano le ultime precisazioni su regolamenti, sicurezza e appuntamenti in programma.

Per quanto riguarda i tabelloni della Targa del Buratto, ristampati per l’edizione di settembre, la Consulta dei Quartieri chiarisce che le nuove misure rispettano pienamente il regolamento tecnico e sono già in uso fin dal primo giorno di prove. Il criterio adottato ha garantito che il centro del bersaglio fosse perfettamente corrispondente a quello della targa sostituita, mantenendo invariata la posizione del punteggio “cinque”. L’auspicio è che questa precisazione metta fine a ogni polemica sulla ristampa.

Sul fronte sicurezza e regolamentazione di Piazza Grande, il Comune comunica che domenica via Albergotti resterà chiusa al transito dalle 17.30 fino alla conclusione della Giostra, per consentire lo stazionamento dei cavalli. I residenti potranno comunque muoversi con il supporto del personale di sicurezza. Inoltre, come stabilito dall’ordinanza 788/2016, la scenografia della piazza non potrà essere alterata: nei palazzi affacciati non sarà quindi possibile esporre bandiere o stendardi diversi da quelli predisposti dall’amministrazione. Restano vietati bottiglie di vetro, petardi, fumogeni, aste, oggetti contundenti e qualsiasi strumento che possa arrecare danni a persone, animali o cose.

Intanto cresce l’attesa per la tradizionale cerimonia di Investitura dei Giostratori e Bollatura dei Cavalli, in programma domani, sabato 6 settembre. Il corteo partirà alle 11.00 da Piazza della Libertà per raggiungere Piazza San Francesco, dove alle 11.30 i capitani dei Quartieri conferiranno ufficialmente l’onore di correr Giostra ai propri giostratori titolari e procederanno alla scelta dei cavalli che affronteranno il Buratto.

