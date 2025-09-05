25 C
Comune di Arezzo
Bibbiena, rubano superalcolici per 1.500 euro: arrestati due giovani

Furto nei supermercati di Bibbiena, bottino di superalcolici nascosto in un cantiere

Colpo fallito per due ragazzi di 27 e 28 anni che hanno svaligiato i supermercati Gala e Penny Market di Bibbiena, portando via bottiglie pregiate come il rum Zacapa. La refurtiva, nascosta in un cantiere edile, valeva circa 1.500 euro. Ad attenderli al ritorno, però, c’erano i carabinieri, che li hanno arrestati in flagranza.
L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri 4 settembre. I due ragazzi, entrambi italiani e già noti alle forze dell’ordine, hanno agito prima al Gala Superstore di piazza Palagi, da cui sono usciti con sacchetti pieni di superalcolici di valore, alcuni dal costo superiore ai 50 euro a bottiglia. I movimenti sospetti dei due non sono passati inosservati: alcuni passanti hanno infatti segnalato la scena al 112.

