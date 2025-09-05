Alla Lady Chef Silvia Regi Baracchi il Premio “Sagra della Porchetta 2025” di Monte San Savino

Silvia Regi Baracchi, Lady Chef e patron de Il Falconiere di Cortona (AR), Ambasciatrice della Cucina Italiana nel mondo, riceverà il Premio “Sagra della Porchetta 2025” assegnato dalla Pro Loco di Monte San Savino (AR).

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 10 settembre nel giardino pensile del Palazzo Comunale, in occasione della cena di gala che aprirà ufficialmente la 61ª edizione della storica manifestazione. A premiare la chef sarà la Presidente della Pro Loco, Manola Donnini, insieme ai consiglieri dell’associazione.

Cresciuta in una famiglia di ristoratori, Silvia ha ereditato la passione per la buona tavola e per l’arte dell’accoglienza. Nel 1989 apre il ristorante Il Falconiere, ricavato dalla Limonaia della villa di famiglia. Pochi anni dopo, con il marito Riccardo, avvia il Relais trasformando la storica proprietà in un raffinato Wine Resort a 5 stelle. Dal 2002 il ristorante è insignito della stella Michelin.

Accanto alla carriera professionale, Silvia porta avanti numerosi progetti di solidarietà, tra cui le Cene Galeotte nel carcere di Volterra, iniziativa del Ministero della Giustizia che vede chef e detenuti cucinare insieme per un evento benefico. La sua cucina, legata alla tradizione della Valdichiana, è conosciuta e apprezzata anche a livello internazionale.

La Sagra della Porchetta di Monte San Savino, riconosciuta con il marchio “Sagra di Qualità” da UNPLI, proseguirà fino a domenica 14 settembre con un ricco programma di appuntamenti. Visitatori e appassionati potranno degustare non solo la celebre porchetta, ma anche altre specialità locali, oltre a scoprire le bellezze del centro storico del borgo rinascimentale di Papa Giulio III.